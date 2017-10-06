تلاش نیروی انتظامی برای خدمت رسانی به مردم قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: نیروی انتظامی در حوزه های مختلف و متنوع به مردم خدمت رسانی می کند و این خدمت رسانی ها به مردم قابل تقدیر است.
وی ضمن تقدیر از اقدامات مثبت نیروی انتظامی به مردم به ویژه در استان کردستان، ادامه داد: اعتقاد داریم که نیروی انتظامی حافظ ناموس و مال مردم است و به همین دلیل باید از تلاش های این نیرو که در طول شبانه روز و در حوزه های متنوع خدمت رسان مردم است، تقدیر کرد.
امام جمعه سنندج با بیان اینکه، خداوند آدمیزاد را به عنوان اشرف مخلوقات خلق کرده و او را به بهترین ویژگیها و خصوصیات مزین کرده است، بیان کرد: لازم است که ما نیز به بهترین شکل ممکن دستورات دینی و الهی را اجرایی و عملیاتی کنیم.
وی از فکر و عقل به عنوان دو سرمایه بزرگ برای انسانها نام برد و گفت: خداوند در دو بخش راهنمایی کرده است که اولین راهنمایی آن مخفی و پوشیده در درون خود انسان است و دومین راهنمایی حسی و آشکار است که در این راستا پیامبرانی را برای هدایت انسانها مرسل کرده است.
ماموستا خدایی اظهار داشت: شیطان دشمن سرسخت برای تمام انسانها است. که خداوند برای مقابله با این شیطان عقل و تفکر را به انسان عطا کرده تا با بهرهگیری از این ظرفیت در برابر شیطان ایستادگی کنند.
وی گفت: انسان باید با پیروی از پیامبر و حرکت در مسیر دستورات الهی آنها مسیر صراط مستقیم را طی و به سعادت دنیا و آخرت برسد که در صورت توجه به این مهم جامعه نیز سالم سازی می شود.
وی از نماز و زکات به عنوان دو اصل مهم در دین اسلام نام برد و گفت: روزهداری در ماه رمضان و حج در صورت توانایی را از مهمترین اصول اسلامی است که هر انسان مسلمان باید به آن توجه داشته باشد.
امام جمعه سنندج ضمن اشاره به ایام هفته سالمند، گفت: این ایام همزمان با هفته سالمندان است و احترام به سالمندان از مهمترین دستورات دین اسلام است و جوانان ما در جوامع اسلامی باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی احترام به کسانی که سن و سالی از آنها گذشته است را یک وظیفه عمومی عنوان کرد و گفت: ما انسانها باید به نحوی رفتار کنیم که عمرمان سرشار از احترام و عزت باشد.
ماموستا خدایی گفت: اگر ما امروز سالمندان را مورد احترام قرار دهیم در آینده نیز فرزندان ما را مورد احترام قرار می دهند و به همین دلیل رعایت شان و منزلت بزرگان در جامعه امری ضروری است.
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