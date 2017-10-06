کی روش: تیم فوتبال جوانان می تواند از امکانات بزرگسالان سود ببرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج عصر امروز پس از جلسه با کارلوس کی روش به محل تمرین تیم جوانان ایران رفت و با ملی پوشان جوان و کادر فنی این تیم دیدار و گفت و گو کرد.

وی تاکید کرد که به روند موفقیت تیم جوانان مانند تیم نوجوانان امیدوار است. در جریان حضور رییس فدراسیون، آخرین وضعیت مربوط به اردوها و برنامه های تیم جوانان به اطلاع وی رسید.

در همین حال، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی هم از تمرین امروز تیم جوانان ایران بازدید کرد. وی در جریان حضورش در تمرین جوانان گفت: تیم جوانان می تواند از همه امکانات تیم ملی بزرگسالان در راه موفقیت سود ببرد. امیدوارم این تیم مسیر پیشرفت و موفقیت را با قدرت طی کند.