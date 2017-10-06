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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

در بازدید از اردوی جوانان؛

کی روش: تیم فوتبال جوانان می تواند از امکانات بزرگسالان سود ببرد

کی روش: تیم فوتبال جوانان می تواند از امکانات بزرگسالان سود ببرد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه رئیس فدراسیون از اردوی تیم جوانان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج عصر امروز پس از جلسه با کارلوس کی روش به محل تمرین تیم جوانان ایران رفت و با ملی پوشان جوان و کادر فنی این تیم دیدار و گفت و گو کرد.

وی تاکید کرد که به روند موفقیت تیم جوانان مانند تیم نوجوانان امیدوار است. در جریان حضور رییس فدراسیون، آخرین وضعیت مربوط به اردوها و برنامه های تیم جوانان به اطلاع وی رسید.

در همین حال، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی هم از تمرین امروز تیم جوانان ایران بازدید کرد. وی در جریان حضورش در تمرین جوانان گفت: تیم جوانان می تواند از همه امکانات تیم ملی بزرگسالان در راه موفقیت سود ببرد. امیدوارم این تیم مسیر پیشرفت و موفقیت را با قدرت طی کند.

کد مطلب 4106111
مهدی مرتضویان

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