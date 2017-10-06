اسپانیا هم به جام جهانی صعود کرد/ توقف ایتالیا مقابل مقدونیه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا جعه شب از گروه G رقابتهای انتخابی جام جهانی پذیرای آلبانی بود و حریف خود را با شکست ۳ بر صفر بدرقه کرد.

گل های تیم اسپانیا را در این مسابقه رودریگو (۱۶)، ایسکو (۲۴) و تیاگو آلکانترا (۲۷) به ثمر رساندند. نکته جالب اینکه هواداران اسپانیا هر بار پیکه صاحب توپ شد با سوت ها متوالی اعتراض خود را نسبت به اظهارات اخیر پیکه در دفاع از جدایی طلبان کاتالونیا بروز دادند.

شاگردان لوپتگی با این پیروزی ۲۵ امتیازی شدند و صعود خود را از گروه G به جام جهانی مسجل کردند.

ایتالیا دیگر مدعی این گروه میزبان مقدونیه بود و برابر این تیم یک بر یک متوقف شد. جورجیو کیلینی برای ایتالیا گلزنی کرد اما الکساندر تروخوفسکی در دقیقه ۷۷ کار را به تساوی کشاند.

ایتالیا با ۲۰ امتیاز در رده دوم جدول این گروه قرار دارد.