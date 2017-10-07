مصرف روزانه موز و آووکادو از بیماری قلبی پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه انجام شده بر روی موش ها نشان داد موز و آووکادو که سرشار از پتاسیم هستند، موجب کاهش سفت شدگی شریان ها، عارضه شایع در بیماری قلبی و کلیوی، می شود.

سفت شدن عروق زمانی روی می دهد که کلسیم در بافت بدن، عروق خونی یا اعضاء تشکیل می شود. تشکیل این کلسیم موجب سخت شدن و اختلال در فرآیندهای عادی بدن می شود.

رژیم غذایی سرشار از پتاسیم هم موجب کاهش خطر سفتی آئورت، فاکتور پرخطر قلبی-عروقی، می شود.

سخت شدن یا سفت شدن عروق را تصلب شریان می گویند. سختی و سفتی عروق بر نحوه عملکرد قلب در پمپاژ خون به سراسر بدن تاثیر می گذارد.

پل سندرز، استاد دانشگاه آلاباما، در این باره می گوید: «ما موش های را مورد بررسی قرار دادیم که به خاطر مصرف رژیم غذایی پرچرب در معرض بیماری قلبی قرار داشتند.»

رژیم غذایی این موش ها حاوی مقادیر کم، عادی و زیاد پتاسیم هم بود. نتایج آشکار ساخت عروق خونی موش های که با رژیم غذایی حاوی پتاسیم کم تغذیه شده بودند، به شکل قابل توجهی سخت تر از موش های بود که رژیم غذایی شان حاوی میزان پتاسیم بالا بود.