ایران از هیچ مساعدتی در گسترش زبان فارسی دریغ نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این همایش که روز شنبه در خوی گشایش یافت ، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند بزرگ را سپاس میگویم که «بنیاد و تولیت شمس تبریزی» را در برگزاری این همایش علمی، ادبی و عرفانی، آن هم در دارالقرار شمس و دارالصفای شهرستان خوی و در قلمرو سه استان عرفان ستای و ادب خیز و هنرآفرین آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل توفیقی برسزا ارزانی داشت.
بدیهی است از ره گذر ارائه مقالههای وزین و ایراد سخنان عارفانه و فاضلانه استادان، پژوهشگران و جوانان فرهیخته تشنه معرفت، این همایش از دل برخاسته، سرآغاز تحولی بنیادین و جامع در حوزههای عرفانی، فلسفی، کلامی، ادبی، فرهنگی و اعتقادی بود و به دلیل بستگی و شیفتگی مردم سراسر گیتی به این دو پدیده ناب حوزه معرفت و این دو ودیعه گران سنگ جهان معنی از خلال آثاری ماندگار و پربار چون مثنوی معنوی مولانا که: خود آن را اصول اصول اصول الدینش نامیده و گفته: «نردبان آسمانست این کلام، عروج پله پله انسان کامل را تا ملاقات ربالارباب میسر تواند ساخت».
اثر دیگر مولانا – که همان دیوان کبیر غزلیات شمس تبریزیست – حکایتی است از شوریدگیها، فراهنجاریها و پرواز به ابدیتی توصیفناپذیر که «مرگ» را گشایش درب زندان دانسته است.
فیه مافیه «مولانا»، و مجالس سبعه و مجموع مقالههای شمس تبریزی که برخاسته از تأثیرات شگرف عرفانیست و نقش معنوی شمس در همه آن آثار سترگ آشکارست – در جامعه جهانی مبدأ رستاخیزی شده است که نوع آن را پس از کتابهای آسمانی در کمتر اثر جهانی میتوان یافت و برحسب آمار، نشر آثار مولانا در کشورهای شرق و غرب جهان از تیراژی خیرهکننده برخوردار است و فهرست ترجمههای آثار یاد شده موجب شده است که بسیاری از شیفتگان این آثار، بویژه جوانان پرطلب برای رهایی از شرایط صرفاً مادی جهان امروز، به فراگیری زبان فاخر فارسی روی آوردند، تا ظرفیتهای معجزهآسای فرهنگی، هنری، ادبی و اعتقادی آن را بیش از پیش بازشناسند، چنانکه در قلمرو ادب غنایی، حماسی و تعلیمی نیز، استقبال روزافزون آنان از زبان فارسی مشهود است. باری:
اختلاف خلق از «نام» اوفتاد
چون به «معنی» رفت، آرام اوفتاد
اگر 26 هزار بیت مثنوی و 36 هزار بیت دیوان شمس را بازتابی از مفهوم 18 بیت نخستین مثنوی – یعنی «نینامه» - بدانیم، سخنی بر گزاف نیست، چه مولانا با الهام از شمس و با اندیشه گسترده و احاطه بر مفاهیم قرآنی، روایتها و احادیث اسلامی سایر کتابهای آسمانی و نیز آرای فیلسوفان، متکلمان و عارفان پیشین – از رهگذر داستانها و امثال و حکم – توانسته است با غور در زوایای روح آدمی و معرفی اغراض و عوارض نفسانی، او را به شناخت حقیقت وجودی خود و پرواز به ساحت ربانی مدد رساند.
اینک این مولاناست که در این مجمع روحانی، با عالمان سخن میگوید و او را با زندانیان صورت پرست و گرفتار وسوسههای اهریمنی پیوندی نیست.
هر کشوری در جهان حق دارد از آبشخور این فرهنگ گسترده و متعالی در همه حوزهها بهره برگیرد. نیکلسون شارح مثنوی با شوریدگی تمام، عمر عزتمند خویش را در تجلیل مفاهیم این کتاب ارجمند مصروف داشت و همچنین پژوهشهای عمیق پرفسور کُرَبن در زمینه عرفان اسلامی و اندیشههای فرهنگی ایرانی، کوششهای حوزه مولاناشناسی و شمسشناسی در «قونیه» ترکیه، و مساعی ارزشمند مردم روسیه، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنستان در گسترش زبان فاخر فارسی و بزرگداشت چهرههای چون رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، خاقانی و نظامی شایسته تقدیر است و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرهنگستان، دانشگاهها و مراکز علمی ایران از هیچ همکاری و مساعدتی در گسترش این زبان دریغ نخواهد کرد، موفق و سربلند باشید.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
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