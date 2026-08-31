عاملان درگیری در بیمارستان «چمران» بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی و درگیری با سلاح سردوگرم در محدوده بیمارستان شهید چمران بروجرد که موجب ایراد ضرب‌وجرح، ایجاد رعب و وحشت و نارضایتی کادر درمان و شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیری عاملان درگیری به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در لحظات اولیه درگیری، تعدادی از مخلان نظم و امنیت در صحنه دستگیر شدند، اما تعدادی از عاملان اصلی متواری شدند که اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی آنها آغاز شد.

فرمانده انتظامی بروجرد، تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، مخفیگاه متهمان شناسایی و سحرگاه امروز، مأموران در یک عملیات منسجم و ضربتی، پنج نفر دیگر از عاملان اصلی درگیری را به‌صورت هم‌زمان و غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی، تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و نیروی انتظامی با هرگونه اوباش‌گری، هنجارشکنی و اخلال در آسایش عمومی بااقتدار و قاطعیت برخورد خواهد کرد.