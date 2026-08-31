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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

زلزله ۳.۸ ریشتری یاسوج را لرزاند

زلزله ۳.۸ ریشتری یاسوج را لرزاند

یاسوج- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر عصر دوشنبه حوالی یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه بر اساس گزارش اولیه مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر عصر دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه ساعت ۱۸:۵۱:۵۸ به وقت محلی رخ داده و مرکز آن در مختصات ۲۰.۰۷۶ درجه عرض شمالی و ۵۱.۵۷ درجه طول شرقی ثبت شده است.

عمق کانون این زمین‌لرزه ۵ کیلومتر اعلام شده است.

بر اساس اطلاعات مرکز لرزه‌نگاری کشوری، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۱۱ کیلومتری یاسوج، ۱۵ کیلومتری سی‌سخت و ۲۳ کیلومتری چیتاب قرار داشته است.

کد مطلب 6933500

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