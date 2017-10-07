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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

بیانیه سپاه به مناسبت هفته ناجا؛

گسترش امنیت عمومی محصول نقش آفرینی‌های مقتدرانه نیروی انتظامی است

گسترش امنیت عمومی محصول نقش آفرینی‌های مقتدرانه نیروی انتظامی است

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بسط و گسترش امنیت عمومی و ارتقای رضایت‌مندی و احساس امنیت نزد مردم را محصول خدمت بی منت این نیرو دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بسط و گسترش امنیت عمومی و ارتقای رضایت‌مندی و احساس امنیت نزد مردم را محصول خدمت بی منت و نقش آفرینی‌های هوشمندانه و مقتدرانه این نیرو در راستای مأموریت‌های محوله دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تردیدی نیست امنیت عمومی مثال زدنی کشور و احساس امنیت بالای مردم عزیز ایران در شرایط پرآشوب و فتنه گون امروز منطقه، محصول نقش آفرینی‌های مجاهدانه و هوشمندانه نیروهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی میهن اسلامی است که در این بین نقش پذیری‌های نیروی  انتظامی از درخشش خاص و الهام بخشی برخوردار است.

این بیانیه می افزاید: عملکرد و کارکردهای سترگ نیروی مقتدر و مردمی انتظامی برای تحقق وظایف ذاتی خود در حفظ و ارتقای امنیت و مقابله با پدیده‌های ناامن ساز و عناصر تهدید کننده نظم و امنیت اجتماعی در کشور این نیرو را در تراز یکی از سازمان‌های موفق پلیسی در منطقه قرار داده است و نقش تعیین کننده آن به ویژه در صحنه‌های مقابله با اشرار مسلح، سوداگران مرگ، قاچاقچیان و هنجارشکنان اخلاقی و اجتماعی ستودنی و قابل تقدیر است.

این بیانیه در ادامه مردم داری، قانون مداری، حرکت روزآمد و رویکرد تکلیف مدارانه و حرفه‌ای در عرصه‌های مأموریتی را از مؤلفه‌ها و شاخص‌های مهم و معنادار در رفتار پلیس و نیروی انتظامی توصیف و تصریح کرده است: سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق و مطمئن در پی‌گیری دکترین نیروی انتظامی که شالوده آن ماهیت انقلاب و نظام اسلامی و جوهره مردمی آن است، این نیرو را در صحنه‌ی عمل مظهر پلیس مکتبی، انقلابی و مردمی قرار داده است که بسط و گسترش امنیت عمومی و ارتقای رضایت‌مندی و احساس امنیت نزد مردم را دغدغه همیشگی و رسالت خطیر خود در اجرای مأموریت‌های محوله می‌داند.

این بیانیه با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه در مقابله با جرائم و ناامنی ها در حوزه‌های مختلف و جایگاه آن در تضمین موفقیت و سربلندی نیروی انتظامی، خاطرنشان کرده است: ارتقای ظرفیت‌ها برای مقابله با جرایم فضای سایبری، مقابله با مبادی ورودی کالاهای قاچاق و تعمیق نظارت بر آن و افزایش قاطعیت و ادامه‌ی جدیت در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت کشور همراه با ایستادگی در تثبیت هنجارها و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی از اولویت‌هایی است که بایستی جدی تر از گذشته با بهره‌گیری از همکاری سایر نهادها و سازمانهای هم راستا در دستور کار نیروی انتظامی قرار داشته باشد.

این بیانیه در پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و آحاد کارکنان مؤمن، خدوم، متعهد و شجاع این نیرو و قدردانی از خدمات بی‌منت و ماندگار آنان از مرزها تا جای جای میهن اسلامی و تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای گرانقدر ناجا در دوران ۸ سال دفاع مقدس و سپس در صحنه‌های حراست از امنیت و آرامش کشور به ویژه در حوزه‌های مرزبانی و مقابله با تروریست‌ها و اشرار مسلح در مأموریت‌های مشترک امنیتی با نیروی زمینی سپاه، آورده است:  نیروی انتظامی به فضل الهی و به مدد تبعیت از منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و حمایت و همکاری آحاد مردم امروز جایگاه مستحکم و تأثیرگذار خود در عرصه امنیت عمومی کشور را در تعامل، هماهنگی و هم راستایی با سایر نیروهای مسلح و مدافع انقلاب و نظام اسلامی تثبیت و هوشمندی، آمادگی و اقتدار خدشه ناپذیر خود را عاملی بازدارنده و موجب هراس و وحشت هنجارشکنان و بدخواهان امنیت و آرامش ملت رشید ایران قرار داده است.

کد مطلب 4106493
هادی رضایی

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