به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بسط و گسترش امنیت عمومی و ارتقای رضایتمندی و احساس امنیت نزد مردم را محصول خدمت بی منت و نقش آفرینیهای هوشمندانه و مقتدرانه این نیرو در راستای مأموریتهای محوله دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: تردیدی نیست امنیت عمومی مثال زدنی کشور و احساس امنیت بالای مردم عزیز ایران در شرایط پرآشوب و فتنه گون امروز منطقه، محصول نقش آفرینیهای مجاهدانه و هوشمندانه نیروهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی میهن اسلامی است که در این بین نقش پذیریهای نیروی انتظامی از درخشش خاص و الهام بخشی برخوردار است.
این بیانیه می افزاید: عملکرد و کارکردهای سترگ نیروی مقتدر و مردمی انتظامی برای تحقق وظایف ذاتی خود در حفظ و ارتقای امنیت و مقابله با پدیدههای ناامن ساز و عناصر تهدید کننده نظم و امنیت اجتماعی در کشور این نیرو را در تراز یکی از سازمانهای موفق پلیسی در منطقه قرار داده است و نقش تعیین کننده آن به ویژه در صحنههای مقابله با اشرار مسلح، سوداگران مرگ، قاچاقچیان و هنجارشکنان اخلاقی و اجتماعی ستودنی و قابل تقدیر است.
این بیانیه در ادامه مردم داری، قانون مداری، حرکت روزآمد و رویکرد تکلیف مدارانه و حرفهای در عرصههای مأموریتی را از مؤلفهها و شاخصهای مهم و معنادار در رفتار پلیس و نیروی انتظامی توصیف و تصریح کرده است: سیاستگذاری و برنامهریزی دقیق و مطمئن در پیگیری دکترین نیروی انتظامی که شالوده آن ماهیت انقلاب و نظام اسلامی و جوهره مردمی آن است، این نیرو را در صحنهی عمل مظهر پلیس مکتبی، انقلابی و مردمی قرار داده است که بسط و گسترش امنیت عمومی و ارتقای رضایتمندی و احساس امنیت نزد مردم را دغدغه همیشگی و رسالت خطیر خود در اجرای مأموریتهای محوله میداند.
این بیانیه با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه در مقابله با جرائم و ناامنی ها در حوزههای مختلف و جایگاه آن در تضمین موفقیت و سربلندی نیروی انتظامی، خاطرنشان کرده است: ارتقای ظرفیتها برای مقابله با جرایم فضای سایبری، مقابله با مبادی ورودی کالاهای قاچاق و تعمیق نظارت بر آن و افزایش قاطعیت و ادامهی جدیت در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت کشور همراه با ایستادگی در تثبیت هنجارها و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی از اولویتهایی است که بایستی جدی تر از گذشته با بهرهگیری از همکاری سایر نهادها و سازمانهای هم راستا در دستور کار نیروی انتظامی قرار داشته باشد.
این بیانیه در پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و آحاد کارکنان مؤمن، خدوم، متعهد و شجاع این نیرو و قدردانی از خدمات بیمنت و ماندگار آنان از مرزها تا جای جای میهن اسلامی و تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای گرانقدر ناجا در دوران ۸ سال دفاع مقدس و سپس در صحنههای حراست از امنیت و آرامش کشور به ویژه در حوزههای مرزبانی و مقابله با تروریستها و اشرار مسلح در مأموریتهای مشترک امنیتی با نیروی زمینی سپاه، آورده است: نیروی انتظامی به فضل الهی و به مدد تبعیت از منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) و حمایت و همکاری آحاد مردم امروز جایگاه مستحکم و تأثیرگذار خود در عرصه امنیت عمومی کشور را در تعامل، هماهنگی و هم راستایی با سایر نیروهای مسلح و مدافع انقلاب و نظام اسلامی تثبیت و هوشمندی، آمادگی و اقتدار خدشه ناپذیر خود را عاملی بازدارنده و موجب هراس و وحشت هنجارشکنان و بدخواهان امنیت و آرامش ملت رشید ایران قرار داده است.
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