به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر اظهار داشت: مراقبت و احیاء مراتع استان بوشهر همواره یکی از مهم ترین دغدغه‌های ما بوده است و روستائیان و عشایر نقش مهمی در حفظ مراتع استان دارند.

وی اضافه کرد: مساحت مراتع استان بوشهر یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار هکتار است که ۵۵ درصد مساحت استان بوشهر شامل می‌شود و روستائیان و عشایر در قالب سامانه های عرفی از این مراتع بهره برداری می‌کنند.

مهاجری با اشاره به اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی نیز در استان بوشهر وجود دارد خاطرنشان کرد: مراتع جوابگوی نیازهای علوفه‌ای دام‌های استان بوشهر نیست و منابع طبیعی به دنبال بهبود وضعیت عرصه‌های مرتعی استان است.

توسعه گیاهان دارویی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: با توجه به استقرار عشایر در ۵ ماه از سال در مراتع باید راهکارهای اساسی برای تامین آب آشامیدنی و تقویت مراتع اجرایی شود.

وی اجرای طرح‌های حفاظت مشارکتی و توسعه گیاهان دارویی با بهره برداران منابع طبیعی و روستائیان را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: تقویت مراتع استان بدون مشارکت روستائیان و عشایر امکان پذیر نخواهد بود.

مهاجری هدف از اجرای طرح‌های مشارکتی با بهره‌برداران و توسعه گیاهان دارویی در روستاها را ایجاد انگیزه بین مردم و مشارکت مردمی با حفظ پتانسیل موجود و استفاده از تنوع گیاهی استان به هدف حفاظت از پوشش گیاهی و عرصه‌های ملی و بهبود معیشت بهره‌برداران با مشارکت جوامع محلی برای فرهنگ سازی و کنترل عوامل تخریب در عرصه‌های ملی دانست.

ساخت و احیای آب انبارها

وی ساخت و احیای آب انبارها و مخازن آب برای روستائیان و عشایر در مراتع استان بوشهر را از مهمترین برنامه‌های مهم منابع طبیعی و آبخیزداری استان دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: منابع طبیعی تجربه خوبی در زمینه اشتغال و اقتصاد مقاومتی با روستائیان استان دارد و به دنبال طرح‌های مختلف این اداره کل افراد زیادی در روستا مشغول به کار شدند.

وی طرح‌های مختلف ترسیب کربن را تنها یکی از طرح‌هایی دانست که به موجب آن اشتغال زایی در روستاها تقویت شده است و اکنون این طرح موفق در صورت تعیین اعتبار در روستاهای بیشتری از استان تقویت خواهد شد.