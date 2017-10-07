تحولات اقلیم کردستان محور نشست ظریف در مجلس

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ظریف وزیر امور خارجه که اخیرا به کشورهای قطر و عمان سفر کرده است روز چهارشنبه هفته جاری ۱۹ مهرماه در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر امور خارجه در این جلسه توضیحاتی درباره مسائل مختلف منطقه و موضوع برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق ارائه خواهد داد.

وی افزود: فعلا مشخص نیست نشست روز چهارشنبه نمایندگان با ظریف، علنی باشد یا غیرعلنی اما احتمالا غیرعلنی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی از استراتژی ایران در برابر تحولات در کردستان عراق در جلسه غیر علنی به نمایندگان ارائه کرد.