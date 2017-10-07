به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «حب الحسین» برنامه ای گفتگومحور است که با حضور اهالی فرهنگ و هنر روی آنتن می رود. این برنامه امشب میزبان سید حمیدرضا برقعی است و او از ارادتش به امام حسین(ع) می گوید.

همچنین در بخشی از این برنامه نسرین مقانلو مقتل خوانی می کند.

شب گذشته ۱۴ مهر ماه کلیپ ویدیوی جدید رضا صادقی پخش شد. موسیقی این کار توسط حسام الدین ناصری ساخته شده و سیدحمیدرضا برقعی ترانه آن را سروده است. محمد سیحونی نیز سازنده این تیتراژ است.

برنامه «حب الحسن» محصول گروه خانواده شبکه دو امشب ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن می رود که کارگردانی و اجرای آن را حامد نگارش بر عهده دارد.

این برنامه در ٣٥ قسمت ٢٥ دقیقه ای تولید شده است و پخش آن تا اربعین ادامه دارد.

عوامل این برنامه عبارتند از تهیه کنندگان: پویان هدایتی و فاطمه کریمی، کارگردان و مجری: حامد نگارش، مدیر تولید و نویسنده: زهرا رحیمی.