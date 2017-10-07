خواست مردم گلستان انتخاب استانداربومی است/صادقلو موفق به تحول نشد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار دولت دوازدهم گمانه زنی ها برای تغییر استانداران در کشور کلید خورد؛ گمانه زنی هایی که فقط نقل محافل سیاسی نبوده و با سرعت در فضای مجازی دست به دست می شود.

تقریبا از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت دوازدهم تغییر استاندار گلستان نقل محافل سیاسی و بیش از آن فضای مجازی بود.

هرچند در روزهای نخست از گزینه های بومی بسیاری از جمله محمدرضا صالحی استاندار فعلی خراسان شمالی و دو معاون استاندار فعلی ( حسن صادقلو) و همچنین چهره های ساسی از طیف های مختلف به عنوان استاندار جدید گلستان نام برده می شد اما از یکی دو هفته گذشته به نظر می رسد تب استاندار بومی در گلستان حتی در فضای مجازی هم پایین کشده است.

در روزهای اخیر از اسدالله رازانی و سید حمید طهایی (دو استاندار دولت یازدهم) به عنوان گزینه نهایی برای استاداری گلستان نام برده شد و برخی از منابع خبری در استان صبح شنبه رازانی را به عنوان استاندار جدید گلستان معرفی کرده و به نقل از منابع آگاه گفتند وی یکشنبه (فردا) استاندار گلستان می شود.

اما در هیاهوی انتخاب رازانی به عنوان استاندار گلستان، چهره هایی همچون مناف هاشمی و محسن مهرعلیزاده هم به عنوان استاندار جدید گلستان نام برده می شود.

با نماینده مردم شهرستان های غرب استان در این باره به گفتگو نشستیم و رامین نورقلی پور به خبرنگار مهر اظهار کرد: وزارت کشور از کسانی که می توانند در سمت استانداری فعالیت کنند رزومه گرفتنه است و ما احساسمان این است استاندار گلستان از بین نیروهایی که تجربه کافی برای استانداری دارد، انتخاب می شود.

وی افزود: ۱۲ استاندار در دولت دوازدهم تغییر کرده اند و تعدادی در حال تغییر هستند، در این بین افرادی هم هستند که فعلا از استانداری کنار گذاشته شده اند تا جایگزین استاندار استان های دیگری شوند، مانند بزرگوارانی که هم اکنون نام آن ها به عنوان استاندار جدید گلستان در فضای مجازی مطرح است.

بزرگ ترین و تنهاترین انتقاد ما به صادقلو این است که تحولی در استان صورت نگرفته است و پارامترهایی که نشان دهنده توسعه استان است پایین است نماینده مردم شهرستان های غرب استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استاندار جدید گلستان تا پایان هفته جاری معرفی می شود، ادامه داد: همه افرادی که از آن ها به عنوان گزینه برای تصدی استانداری گلستان نام برده می شوند، بر اساس عملکرد سابقه استانداری در دولت های مختلف را دارند و توانمندی استاندار شدن در آن ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: ممکن است عملکرد آن ها در استان های مختلف متفاوت باشد و در یک استان توانمندتر ظاهر شده باشند اما قطعا اگر این مدیران توانمند نبودند وزارت کشور آن ها را کنار می گذاشت و مانع از ادامه فعالیت آن ها می شد.

امیدواریم استاندار جدید گلستان را از این وضعیت نجات دهد

وی تصریح کرد: در حال حاضر از یکی دو استاندار دولت یازدهم به عنوان استاندار جدید گلستان نام برده می شود اما در لیست وزارت کشور اسامی دیگری هم وجود دارد که امیدواریم استاندار جدید گلستان را از این وضعیت نجات دهد.

نورقلی پور با بیان اینکه استاندار جدید گلستان در نهایت با مشورت وزارت کشور با مجمع نمایندگان و با تایید شخص نماینده ولی فقیه در استان، معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور انتخاب و معرفی می شود، خاطرنشان کرد: تمام پروسه انتخاب استاندار در اختیار مجمع نمایندگان نیست و وزارت کشور به عنوان یک پروسه مهم و تاثیرگذار گزینه ها را به معاون اول رئیس جمهور رئیس جمهور معرفی کرده و و در نهایت در هیئت دولت به تصویب می رسد.

وی با بیان اینکه انتخاب استاندار دارای یک پروسه بسیار طولانی است و مجمع نمایندگان بخشی از آن پروسه است، گفت: تا جایی که فضا در اختیار مجمع نمایندگان است از این فضا استفاده می کنیم تا گزینه‌های بومی که مورد حمایت و خواست مردم استان باشد، انتخاب شود.

دبیر سابق مجمع نمایندگان استان گلستان بیان کرد: واقعیت این است علیرغم اینکه ممکن است مجمع نمایندگان خواست و اراده ای داشته باشند، همیشه اینگونه اتفاق نمی افتد؛ به عنوان مثال هرچند مجمع نمایندگان اصفهان اصرار بر انتخاب گزینه بومی داشتند اما استاندار جدید اصفهان در دولت دوازدهم غیر بومی انتخاب شد.

پارامترهای توسعه استان پایین است

وی گفت: وزارت کشور یک جمع بندی از گذشته دارد و می خواهد بر اساس یک رویه و سیاستی انتخاب استانداران را در کشور پیش ببرد؛ این رویه مختص وزیر نیست برنامه ای است که در هماهنگی با رئیس جمهور صورت می گیرد.

نورقلی پور با تاکید بر اینکه هم اکنون دغدغه آیت الله نورمفیدی و مجمع نمایندگان ایجاد تحول در استان گلستان است، متذکر شد: ما با شخص حسن صادقلو (استاندار فعلی گلستان) مشکلی نداریم بزرگ ترین و تنهاترین انتقاد ما به صادقلو این است که تحولی در استان صورت نگرفته است و پارامترهایی که نشان دهنده توسعه استان است پایین است.

استاندار جدید گلستان در نهایت با مشورت وزارت کشور با مجمع نمایندگان و با تایید نماینده ولی فقیه، معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور انتخاب می شود وی افزود: البته این رویه شاید در بسیاری از استان های کشور به جهت تاثیرپذیری از فضای عمومی و ملی صورت گرفته و تردیدی نداریم با رکود در کشور مواجه بوده ایم و همین امر باعث شده بیکاری افزایش یابد و تقریبا تمام استان ها هم درگیر آن بوده اند.

نورقلی پور ادامه داد: ما اعتقاد داریم در کنار این ها، شخص استاندار می تواند فعالانه تر اقدام کرده و فعال تر در جهت رونق تولید به عنوان نماینده عالی رئیس جمهور قدرت عمل کند و در کنار فعالیت های سیاسی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و ایجاد بالانس در مناطق مختلف استان فعالیت عمرانی را شکل دهد.

وی اضافه کرد: متاسفانه احساس ما این است این اتفاقات در گلستان بر اساس انتظار مجمع نمایندگان اتفاق نیفتاده است و استاندار جدید باید با جدیت پیگیر آن ها باشد.

وی متذکر شد: چهارشنبه گذشته مجمع نمایندگان استان گلستان در حمایت از انتخاب استاندار بومی برای گلستان بیانیه ای صادر کرد؛ هرچند از گزینه های توانمند بومی حمایت می کنیم اما اگر استاندار جدید گلستان بومی هم نباشد ولی توانمندی های لازم را برای ایجاد تحول در گلستان داشته باشد باز هم اتفاق خاصی نیفتاده است و از وی حمایت می کنیم.