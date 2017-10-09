توضیحات پالایش نفت آبادان در مورد یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گفتگوی این خبرگزاری با سید احمد موسوی آزاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان با عنوان «پساب خطرناک پالایشگاه آبادان به رودخانه اروند می ریزد» روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان با ارسال متنی به این خبرگزاری توضیحاتی ارائه کرد.

در این توضیحات آمده است: در پی اعلام نتایج آزمایشگاه معتمد محیط زیست در آبادان، خروجی پساب پالایشگاه آبادان هرچند از حد استاندارد بالاتر است، خطرناک نبوده و این موضوع برای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان تشریح شده و روند بهبود پساب به صورت عینی و عملی از طریق اقدامات اصلاحی در جریان است.

شرکت پالایش نفت آبادان در این توضیحات تاکید کرده است: شرکت پالایش نفت آبادان پیش از این دارای چهار خروجی پساب به رودخانه اروند بودکه این تعداد پس از راه اندازی پروژه عظیم تغییر سیستم آب خنک کننده یک بار گذر به آب مدار بسته به یک خروجی(واقع در اسکله شماره ۹ پالایشگاه) کاهش یافته و دیگر خروجی ها تنها برای دفع آب های سطحی و همچنین در زمان ایجاد شرایط اضطراری از قبیل سیل و... مورد استفاده قرار می گیرند. در ضمن با راه اندازی این پروژه ۸۵ درصد کاهش در برداشت آب رودخانه و تخلیه پساب به رودخانه حاصل شده است.

در این توضیحات آمده است: همچنین تمامی خروجی های پساب این شرکت به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه مورد پایش قرار گرفته و در هر دوره ۱۰۸ پارامتر در پساب های خروجی اندازه گیری و با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه، تجزیه و تحلیل و مورد ارزیابی انطباق شده که بر اساس پایش های صورت گرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در طی چند سال گذشته تاکنون تنها چهار پارامتر از ۱۰۸ پارامتر مورد پایش تا حدودی خارج از حد استانداردهای زیست محیطی بوده، لذا هیچگونه آلودگی ناشی از مواد خطرناک از پساب پالایشگاه آبادان با توجه به کنترل های دقیق و شبانه روزی که بر روی کانال ROP صورت می گیرد به رودخانه اروند تخلیه نگردیده است.

در توضیحات شرکت پالایش نفت آبادان عنوان شده است: از این روی و از منظر حقوقی و قانونی کاربرد عبارت «پساب خطرناک» بدون ارائه مصادیق، مدارک و مستنداتی مناسب و بدون مصادیق عینی از جمله ارائه نتایج عینی مانند شواهد بیماری زایی و آسیب به گونه های موجودات آبی ناشی از پساب خطرناک و همچنین بدون توجه به اقدامات و پیشرفت های عمده در زمینه ارتقای سیستم های تولیدی و نظارتی با صرف سرمایه گذاری بالا برای پالایشگاهی که یکصد سال سابقه تولیداتی داشته، نامناسب و نشر آن در فضای خبری عمومی مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و قابل پیگرد است.