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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

برگزاری اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی درکلیبر

برگزاری اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی درکلیبر

تبریز- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی از برگزاری اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری «ایل‌سی، کتاب نغمه‌سی» در ۱۰ شهریورماه در ییلاقات بسطاملو شهرستان کلیبر خبر داد.

اسد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی با هدف تقویت فرهنگ مطالعه در میان عشایر و ایجاد ارتباط بیشتر کودکان، نوجوانان و خانواده‌های عشایری با کتاب و کتابخانه‌های عمومی برگزار شده است.

وی افزود: «ایل‌سی، کتاب نغمه‌سی» تلاش می‌کند ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و اجتماعی جامعه عشایری را در کنار فرهنگ کتابخوانی قرار دهد و زمینه حضور پررنگ‌تر این جامعه در فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: میزان مشارکت و استقبال عشایر از این جشنواره نشان می‌دهد علاقه‌مندی به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی در این جامعه ظرفیت قابل توجهی دارد و باید برای تداوم و توسعه آن برنامه‌ریزی شود.

بابایی با تأکید بر اینکه خدمات کتابخانه‌های عمومی باید همه اقشار و مناطق استان را دربرگیرد، گفت: مناطق روستایی و عشایری از اولویت‌های اداره‌کل در حوزه توسعه عدالت فرهنگی هستند و تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های متنوع، امکان دسترسی عادلانه‌تر این مناطق به کتاب، منابع اطلاعاتی و فعالیت‌های فرهنگی فراهم شود.

وی افزود: توسعه فرهنگ مطالعه در میان عشایر تنها به برگزاری یک جشنواره محدود نمی‌شود و استمرار برنامه‌های فرهنگی و تقویت ارتباط کتابداران با جامعه عشایری می‌تواند به شکل‌گیری عادت مطالعه در میان نسل کودک و نوجوان کمک کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی درباره زمان برگزاری آیین اختتامیه این جشنواره نیز گفت: مراسم اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری استان با عنوان «ایل‌سی، کتاب نغمه‌سی» روز ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ در شهرستان کلیبر و ییلاقات بسطاملو برگزار می‌شود.

بابایی ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره به استمرار فعالیت‌های کتابخوانی در مناطق عشایری و تقویت حضور فرهنگی کتابخانه‌های عمومی در این مناطق منجر شود.

کد مطلب 6931199

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