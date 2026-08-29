به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن کازرونی ظهر شنبه در مراسم محوری گرامیداشت هفته دولت در خراسان شمالی که در مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان تلاش میکنند با القای ناکارآمدی نظام و ایجاد دستهبندی و اختلاف، جامعه را دچار شکاف کنند و در چنین شرایطی مردم و مسئولان باید برای حفظ و حراست از کشور، ید واحده باشند.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر وحدت و انسجام نشاندهنده اهمیت و ضرورت این موضوع است.
کازرونی با اشاره به تقارن هفته دولت و هفته وحدت گفت: این تقارن پیام روشنی برای امروز کشور دارد و آن اینکه همه دستگاهها، نهادها و آحاد مردم باید با همدلی و انسجام در مسیر حفظ عزت، امنیت و پیشرفت ایران اسلامی گام بردارند.
وی افزود: وحدت و همبستگی سرمایهای ارزشمند برای عبور از مشکلات و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان است و باید از این سرمایه اجتماعی صیانت کرد.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به هفته دولت بیان کرد: این ایام فرصتی برای حضور مسئولان در میان مردم است؛ مسئولان باید در این دیدارها، ضمن شنیدن مطالبات مردم اخبار امیدبخش را نیز به آنان منتقل کنند.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد با تأکید بر ضرورت یادگیری فرهنگ نقد گفت: نقد باید وجود داشته باشد، اما نقد توهینآمیز با سنت و سیره پیامبر اکرم(ص) سازگار نیست. پیامبر(ص) پیامبر رحمت بود و ما نیز باید در برخورد با افراد، بهویژه کسانی که از روی ناآگاهی دچار خطا شدهاند، مسیر هدایت و بازگشت را باز بگذاریم.
کازرونی ادامه داد: نباید فردی را که اشتباهی کرده، بهطور کامل طرد کرد؛ اگر فرزندی از مسیر انقلاب فاصله گرفت، باید دلمان بسوزد و برای بازگرداندن او تلاش کنیم. هدایت افراد و مقابله با گمراهی، بخشی از وظیفه فرهنگی جامعه و بهویژه روحانیت است.
وی با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی تصریح کرد: دشمن همواره به دنبال یافتن خلأهای فرهنگی است و اگر امروز از برخی آسیبها مانند فساد و بیحجابی گلایه داریم، باید بپذیریم که بخشی از این مشکلات به کمبودهایی بازمیگردد که در حوزه فرهنگ ایجاد کردهایم.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین با تشریح خدمات این نهاد گفت: کمیته امداد تنها در حوزه حمایت معیشتی فعالیت نمیکند، بلکه از تحت سرپرستی قرار دادن نیازمندان و تأمین جهیزیه و کمک به ازدواج جوانان تا درمان، آموزش، توانبخشی، سلامت و ایجاد اشتغال را دنبال میکند.
وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در حوزه اشتغال بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، یکسوم اشتغال کشور توسط کمیته امداد ایجاد شد؛ حمایت از دانشآموزان و افراد نیازمند، مانع ایجاد آسیبهای اجتماعی و مشکلات بزرگتر در جامعه میشود.
کازرونی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تأثیر تورم بر ازدواج جوانان گفت: شرایط تورمی موجب شده است بسیاری از ازدواجها به تأخیر بیفتد، در حالی که افراد زیادی میتوانند با کمک خود زمینه تحقق این سنت الهی را فراهم کنند. کمک به ازدواج جوانان و حمایت از خانوادهها، اجر و ثواب بزرگی دارد.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت وحدت گفت: اختلاف و تفرقه ریشه بسیاری از مصیبتها و مشکلات است. حتی اگر مردم امکانات و قدرت داشته باشند، اما با یکدیگر اختلاف داشته باشند، نمیتوانند در برابر دشمن مقاومت کنند.
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