آخرین وضعیت پرداخت بدهی سپرده گذاران موسسات مالی واعتباری ورشکسته

به گزارش خبرنگار مهر، کرباسیان وزیر اقتصاد در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی در پاسخ به سوالی در خصوص کوله‌بران گفت: راجع به کوله‌بری و گذر مرزی باید تصمیم جدی گرفت. غرب و شرق کشور دچار این مسئله است.آنچه مورد نظر نمایندگان شرق کشور است بیشتر بازارهای امنیتی است که در قالب موضوعات غرب کشور نمی‌باشد.

وی ادامه داد: در زمینه شرق کشور بحث امنیتی وجود دارد که باید از طریق امنیتی پیگیری کنیم. قول می دهم که این موضوع را پیگیری کنم.

وزیر اقتصاد در مورد خرید تضمینی نیز گفت: بیشترین حجم پرداخت بودجه مربوط به گندم است. سال گذشته نیز حجم عمده منابع حتی اوراق مشارکتی که چاپ شد به پرداخت تعهدات گندم به کشاورزان اختصاص یافت.

کرباسیان تاکید کرد: مقرر شد قیمت پایه را در مورد سایر اقلام کشاورزی تعیین کنیم که اگر در بورس کالا ارائه شد و کسی نخرید، دولت نسبت به خرید آن اقدام کند. باید توان مالی برای خرید این مسئله وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: صندوق های بازنشستگی، پرداخت یارانه و سررسید اوراق نزدیک صد هزار میلیارد تومان از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه را درگیر می کند. باید اعتباری نیز برای کارهای عمرانی باقی بماند.

وزیر اقتصاد افزود: در زمینه کارهای عمرانی نیز مکانیزمی برای اوراق مشارکت و تامین مالی از خارج از کشور پیش بینی شده است.

وی با طرح این سوال که آیا باید فضای تحریم را بپذیریم و یا فعالانه عمل کنیم، گفت: یک واقعیتی وجود دارد که عده محدودی در آمریکا بخواهند برجام را برهم بزنند، ما باید نقشه فعالی در صحنه جهانی داشته باشیم. ما نباید خودمان را وابسته به تصمیم آمریکا کنیم، به همین دلیل توانستیم در شرایط موجود منابع اعتباری ارزان قیمت بلندمدتی ایجاد کنیم.

کرباسیان تاکید کرد: امسال در قانون بودجه، مجلس با ایجاد اوراق قرضه ارزی موافقت کرد که وزارت اقتصاد از این ساز و کار استفاده خواهیم کرد.

وی با تایید خبر منفی شدن تراز تجاری کشور گفت: ما باید اشکال را برطرف کنیم، باید تامین منابع ارزی‌مان را از سوی نفت به سمت صادرات کالا ببریم.

وزیر اقتصاد از ابلاغ بسته حمایتی با اختصاص دو میلیارد دلار وام ارزی از صندوق توسعه ملی برای صادرات خبر داد و گفت: در قانون بودجه نیز پیش بینی شده است که وام به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی برای صادرات اختصاص یابد.

کرباسیان افزایش ظرفیت تولید و تنوع تولید و صادرات را امری مهم خواند و گفت: لایحه صندوق های فروش دو هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد و بعد از آن لایحه ارزش افزوده تقدیم می شود.

وزیر اقتصاد در مورد قاچاق کالا گفت: حل مشکل قاچاق کار جمعی است و مربوط به وزارتخانه خاص نیست، آنچه که وظیفه من بود این بود که در راستای اجرای فرامین رهبری در مورد جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی را عمل کنم. رهبری فرمودند امکاناتی فراهم شود تا قاچاق کالا از مبادی رسمی متوقف شود.بنده سه دستگاه ایکس‌ری پرسرعت را در شهید رجایی، بازرگان و دوقارون نصب کردم.

کرباسیان افزود: ۵ دستگاه ایکس‌ری پرسرعت را وزارت دفاع و یک دستگاه را سازمان انرژی اتمی برای ما می سازند، دو دستگاه نیز ژاپنی ها برای ما ساخته اند. به دنبال بومی سازی این فناوری هستیم.

وی در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان با بیان اینکه الکل تولیدی کارخانه اهواز قاچاق نبوده است، گفت: کارخانه ای الکل صنعتی تولید می کند تا عرضه کند، این کارخانه به خاطر اینکه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ندهد اعلام می کند که کالا را صادر می کنم اما صادر نمی کند و در داخل عرضه می کند؛ این امر قاچاق نیست، تخلف است.

وزیر اقتصاد قاچاق را مسئله جدی خواند و گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به مجلس ارائه شده است و قرار است بعد از لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی شود. ما وظایف خود را در مورد برچسب و کدینگ انجام داده ایم. ته‌لنجی‌ها نیز مقوله سنتی بوده که در مورد آن برنامه هایی داریم.

وی در مورد بانک ها و اشتغال نیز گفت: ما در زمینه تامین نقدینگی واحدها دچار مشکل هستیم که بانک ها باید وسط بیایند. در زمینه تامین سرمایه نیز بازار سرمایه باید ورود کند. سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان و ۵۰امسال هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک تولیدی اختصاص یافته است.

در ادامه فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی به سئوالات نمایندگان در مورد موسسات مالی و اعتباری پاسخ داد.

حیدری گفت: از مجموع۶۰۰۰ هزار تعاونی و ۶۰۰۰ صندوق غیر مجاز فقط ۴ صندوق فرشتگان افضل طوس وحدت و البرز ایرانیان باقی مانده بود، یکی از پیچیده ترین پرونده ها مربوط به فرشتگان بود که دارایی هایش خیلی کمتر از بدهی هایش بود، بدهی های این موسسه حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان و دارایی هایش حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود که تقسیم آن میان سپرده گذاران موجب پیچیده تر شدن اوضاع شد.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: با هماهنگی کمیسیون اقتصاد قوه قضائیه قرار شد سپرده، سپرده گزاران خرد از ۱۰ ۲۰ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود که ۹۸ درصد تعداد سپرده گذاران را شامل می شود.

وی ادامه داد: در ادامه روند تعدادی از کسانی که بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپرده در موسسه مالی و اعتباری فرشتگان داشتند به بعضی از محاکم قضایی مراجعه و حساب موسسه کاسپین را مسدود کردند در حالی که اول اینکه موسسه فرشتگان به مردم بدهکار بود دوم اینکه پولی که به حساب کاسپین واریز شده بود پول این موسسه نبود بلکه اعتباری بود که بانک مرکزی در اختیار این موسسه قرار داده بود تا سپرده مردم را پرداخت کند.

حیدری با بیان اینکه روز سه شنبه خدمت آیت الله لاریجانی رسیدیم و ایشان دستور آزاد سازی حساب ها را صادر کردند گفت: روز چهارشنبه این دستور عملیاتی شد از روز ۵ شنبه پرداخت ها آغاز شد. علاوه بر اینبه موسسه مالی و اعتباری کاسپین ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری می دهیم تا سپرده افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون سپرده در موسسه داشته اند پرداخت شود برای ۲ درصد دیگر هم پیشنهاداتی داریم که خدمت ریاست قوه قضائیه فرستادیم که در صورت تصویب در جلسه سران قوا اجرا خواهد شد.

معاونت نظارت بانک مرکزی در تشریح ساز و کار پرداخت سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری فرشتگان گفت: از تاریخ اول مهر ۹۴ تعاونی فرشتگان منحل شده از این تاریخ به بعد هر چه سود این این مو سسه به افراد پرداخت کرده است کسر می شود، ان چه باقی ماند ۹۰ درصدش پرداخت می شود بعد از انتقال کامل دارایی ها تسویه حساب نهایی انجام می شود اگر مالی باقی ماند تقسیم می شود در غیر این صورت مالی وجود ندارد که تقسیم شود.

وی اظهار داشت: موسسه مالی و اعتباری افضل طوس هم به بانک آینده و موسسه مالی و اعتباری وحدت هم به موسسه ملل سپرده شد که در حال شناسایی اموال این موسسات هستند بانک آینده و موسسه ملل قبول کرده اند از منابع خودسپرده، سپرده گذاران تا۳ میلیون ر ا پرداخت کنند بر این اساس موسسه ملل بدهی ۲۶۰ هزار نفر از میان ۳۶۰ هزار نفر سپرده گذار موسسه وحدت را پرداخت خواهد کرد.

حیدری گفت: بانک آینده نیز بدهی 310 هزار نفر از 360 هزار نفر سپرده گذار موسسه مالی و اعتباری افضل طوس را پرداخت می کند.

معاون نظارت بانک مرکزی در مورد وضعیت پرداخت سپرده های سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن نیز گفت: از مجموه ۱۲هزار میلیارد تومان سپرده ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده ایم، که ۳۵ میلیون تومان نقد و بقیه را بر اساس سری زمانی که تعیین شده تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهیم کرد.