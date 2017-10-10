علیرضا ولی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه گفته می شود واردات گوشت به کشور به اندازه کافی انجام شده و ذخایر نیز کاملا مناسب است، قیمت گوشت گوسفندی همچنان در بازار گران است و کاهش پیدا نمی کند؟ اظهار داشت: یکی از دلایل این مساله آن است قیمت تمام شده تولید داخلی بالا و بحث های اقتصادی در این زمینه مطرح است.

وی با بیان اینکه دولت به اندازه کافی گوشت وارد می کند، گفت: ما همه واردات را خودمان انجام نمی دهیم و بیشتر این کار توسط بخش خصوصی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه این شرکت مسئول تنظیم بازار گوشت است، ادامه داد: ما شرایط واردات را فراهم می کنیم و بخش خصوصی این کار را انجام می دهد، ضمن اینکه شرکت پشتیبانی علاوه بر فراهم نمودن بستر واردات در بحث توزیع گوشت وارداتی نیز به بخش خصوصی کمک می کند.

ولی اضافه کرد: گوشت گرم وارداتی عمدتا از کشورهای آسیانه میانه از جمله قرقیزستان، ارمنستان، قزاقستان و گرجستان وارد می شود؛ ضمن اینکه روسیه و استرالیا از دیگر مقاصد وارداتی ما هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد گوشت گرم وارداتی، متعلق به کشور استرالیا بوده و عمده گوشت منجمد وارداتی متعلق به کشور برزیل است.

توزیع ۱۵۰۰ تن گوشت منجمد در ایام محرم

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین با اشاره به تنظیم بازار ایام محرم گفت: در این ایام، حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن گوشت منجمد توزیع شد؛ ضمن اینکه ما به اندازه نیاز هیات های مذهبی گوشت مرغ منجمد توزیع کردیم.

ولی ادامه داد: همچنین در تهران و برخی شهرستان ها در این ایام گوشت گرم نیز توزیع شد که میزان توزیع گوشت گرم در تهران، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ تن بوده است.

خرید روزانه ۵۵۰ تن مرغ مازاد از مرغداران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خرید مرغ مازاد از مرغداران را آغاز کرده ایم، گفت: تا زمانی که قیمت مرغ در بازار متعادل شود، این خرید ادامه دارد؛ ضمن اینکه روزانه ۵۰۰ تا ۵۵۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام جمع آوری می شود.

ولی تصریح کرد: ما هر کیلوگرم مرغ خط یک(مرغ در کشتارگاه به صورت دستی پاک می شود) را با قیمت ۶۶۰۰ تومان و مرغ خط دو(پاک شدن مرغ کاملا مکانیزه انجام می شود) را با ۶۹۵۰ تومان از مرغداران خریداری می کنیم.

این مقام دولتی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام با توجه به کاهش شدید قیمت مرغ در بازار به صورت شبانه روزی آماده خریداری مرغ مازاد تولیدکنندگان است و مرغداران به جای فروش تولید خود به دلالان آن را به دولت بفروشند تا دچار ضرر و زیان نشوند.