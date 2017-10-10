الهلال از بازی تدارکاتی قبل از دیدار با پرسپولیس پشیمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، «فهد المفرج» مدیر اداری باشگاه الهلال از عدم برگزاری بازی تدارکاتی این تیم قبل از دیدار با پرسپولیس به خاطر حضور ۱۴ بازیکن در تیم ملی عربستان خبر داد.

وی گفت: برگزاری بازی تدارکاتی بعد از بازگشت ملی پوشان به خاطر فرصت کم تا بازی برگشت با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا مفید نیست.

مدیر اداری الهلال افزود: حضور بازیکنان الهلال در تیم ملی و برگزاری دو بازی ملی آنها را آماده می کند. امیدواریم که ملی پوشان بدون مصدومیت برگردند.

فهد در ادامه درباره بازگشت «عمر خربین» مهاجم سوری الهلال گفت: بعد از بازی رفت استرالیا و سوریه با خربین صحبت کردیم. او گفت اگر بخواهید الان در اردوی ابوظبی حاضر می شوم یا بعد از بازگشت تیم به ریاض به تمرینات می آیم که ما دومین گزینه را انتخاب کردیم. در نهایت خربین روز دوشنبه در تمرینات ما حاضر شد.

مدیر اداری الهلال در پایان به آمادگی این تیم برای بازی در لیگ عربستان و لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و گفت: بازیکنان ما ثابت کردند که تفاوتی بین نفرات اصلی و تعویضی نیست و همگی توانایی بالایی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر ، دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۵ مهرماه برگزار خواهد شد. بازی رفت با ۴ گل به سود نماینده عربستان خاتمه یافت.