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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۰

در مقطع کارشناسی ارشد؛

سرفصل های رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بازنگری می شود

سرفصل های رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بازنگری می شود

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از بازنگری سرفصل کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشید حاجتی با اعلام این خبر افزود: در نشست هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برنامه ریزی جهت بازنگری سر فصل کارشناسی ارشد این رشته صورت گرفت.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اظهار داشت: با توجه به  انجام بازنگری سر فصل کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، در این نشست نیازهای گروه های آموزشی دارای مقطع کارشناسی مطرح و مباحث لازم تعیین شد.

حاجتی با بیان اینکه در این نشست مقرر شد مسئولیت برگزاری و برنامه ریزی در این خصوص به یکی از دانشگاهها واگذار شود گفت: بازنگری سر فصل کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی نیز مطرح شد و بر نامه ریزی در این خصوص انجام شد.

کد مطلب 4109561

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