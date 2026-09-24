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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

ابلاغ برنامه آموزشی بازنگری‌شده رشته «مدیریت اطلاع‌رسانی علوم پزشکی»

ابلاغ برنامه آموزشی بازنگری‌شده رشته «مدیریت اطلاع‌رسانی علوم پزشکی»

برنامه آموزشی بازنگری‌شده مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته «کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی» با عنوان جدید «مدیریت اطلاع‌رسانی علوم پزشکی» ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، برنامه آموزشی بازنگری‌شده مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته «کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی» با عنوان جدید «مدیریت اطلاع‌رسانی علوم پزشکی» پس از تصویب در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، برای اجرا به دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط ابلاغ شد.

این برنامه آموزشی شامل مشخصات کلی، برنامه آموزشی، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی است که در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است.

بر اساس ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، برنامه مذکور برای اجرا به دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط ابلاغ شده است.

کد مطلب 6957010

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