به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، برنامه آموزشی بازنگری‌شده مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته «کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی» با عنوان جدید «مدیریت اطلاع‌رسانی علوم پزشکی» پس از تصویب در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، برای اجرا به دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط ابلاغ شد.

این برنامه آموزشی شامل مشخصات کلی، برنامه آموزشی، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی است که در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است.

بر اساس ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، برنامه مذکور برای اجرا به دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط ابلاغ شده است.