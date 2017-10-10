ترویج کتابخوانی در رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی دانشجویی در کاری پژوهشی به بررسی کتاب های متناسب سن های مخاطبان شبکه رادیویی ایران می پردازند و کتاب هایی را که متناسب نیازهای سنی افراد است پیشنهاد می کنند. همچنین هر برنامه با مشکلی که مردم گریبانگیر آن هستند، شروع می شود؛ اینکه والدین نمی دانند چه برخوردی با فرزندانشان داشته باشند یا اینکه چطور آنها را تشویق به ورزش کنند از جمله مسایلی است که پس از بیان آن کتاب مربوطه معرفی می شود.

گاهی عبدالله علایی تهیه کننده برنامه در گفتگو با شهاب شهرزاد مجری کارشناس به معرفی کتاب می پردازند یا اینکه عوامل «تالار آیینه» با تماس به کتابفروشی های معتبر از آمار پرفروش ترین کتاب ها می گویند و این باز بهانه ای می شود برای معرفی کتاب.

در بخشی از «تالار آیینه» راهکارهای مطالعه کارآمد، اینکه از کجا باید شروع کرد و چه کتابی خواند، بیان می شود و جالب تر آنکه این برنامه به معرفی و بررسی موضوعات مختلف کتاب در رده های سنی مختلف می پردازد و محدود به موضوع خاصی نیست.

«تالار آیینه» از شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۰:۳۰ با تهیه کنندگی عبدالله علایی، کارشناس مجری شهاب شهرزاد و مشاوره رضا آقا شریفیان از آنتن رادیو ایران پخش می شود.