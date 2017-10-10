به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر سهشنبه در همایش راهوران محله اردبیل با اذعان به کاهش تصادفات جادهای استان در نیمه نخست سال جاری به نسبت سال گذشته افزود: با این وجود ضروری است از ظرفیت دهیاران برای کاهش تصادفات در محورهای فرعی و روستایی استفاده شود.
وی افزود: هر حادثه و تلفات رانندگی خانوادهای را داغدار کرده و صدمات جبرانناپذیری به یک خانواده وارد میکند که به منظور کاهش تصادفات انتظار میرود علتهای وقوع تصادف بررسی و نسبت به رفع آن اقدام شود.
فرماندار اردبیل با اذعان به اینکه بخشی از تصادفات در محورهای فرعی و روستایی استان به ثبت رسیده است، ادامه داد: به منظور کاهش تصادفات محورهای فرعی، دهیاران می توانند مشارکت کنند.
زنجانی این مشارکت را در ترویج فرهنگ ترافیک و برگزاری دورههای آموزشی عنوان کرد و بیان داشت: انتظار میرود به منظور کاهش تصادفات به ویژه از توانمندی دهیاران فعال روستاها استفاده شود.
وی با اشاره به نقش سازنده پلیس راه استان در کاهش تلفات محورهای مواصلاتی متذکر شد: با این وجود ارتقا ایمنی و کاهش تصادفات از عهده تنها یک نهاد اجرایی خارج است.
فرماندار اردبیل تأکید کرد: نیروی انتظامی نقش مؤثری در ایمنسازی جادهها و معابر شهری دارد و تلاش پلیس در ۳۶۵ روز و شب دیده میشود که همکاری و تعامل با پلیس میتواند در تحقق اهداف این نهاد مؤثر باشد.
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