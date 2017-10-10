فرمانده نیروی هوایی عمان از پایگاه هوایی شهید لشکری بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی هوایی عمان و هیئت همراه، صبح امروز( سه شنبه 18 آبان) با حضور در پایگاه شهید لشکری مهرآباد از بخش‌های مختلف این پایگاه بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، امیر سرتیپ دوم خلبان محمد تسویه چی فرمانده پایگاه شهید لشکری در دیدار با سرلشکر مطر علی مطر العبیدانی فرمانده نیروی هوایی عمان ضمن عرض خیر مقدم به بیان تاریخچه این پایگاه پرداخت.

وی با بیان اینکه این پایگاه در سال 1941 میلادی تاسیس شده است، گفت: رشد هوانوردی و عضویت ایران در ایکائو منجر به رشد روز افزون صنعت ترابری هوایی، مسافری و باری در فرودگاه اصلی ایران (مهرآباد) شد.

فرمانده پایگاه شهید لشکری با اشاره به تنوع هواپیماهای موجود، اعم از میگ 29، هواپیماهای سوخت رسان، باربری و شناسایی، بویینگ 707 و 747، هواپیماهای سی 130 و جت فالکون افزود: کارکنان فنی متعهد و متخصص این پایگاه توانمندی تعمیرات اساسی و بازآماد کلیه هواپیماها را دارا هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: رژه هوایی 29 فروردین که از سوی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران روز ارتش نامیده شد، هرساله با محوریت پایگاه شهید لشکری انجام می شود.

امیر تسویه چی در پایان با اشاره به اقدامات پایگاه شهید لشکری در امداد رسانی درحوادت غیر مترقبه، تصریح کرد: دو محموله کمک رسانی به مسلمانان میانمار اخیرا توسط این پایگاه ارسال شده است و محموله‌های بعدی در هفته‌های آتی ارسال می‌شود.

همچنین سرلشکر مطر علی مطرالعبیدانی در این دیدار گفت: بسیار خرسندم که در این پایگاه قدیمی و کهن حضور یافته‌ام.

وی گفت: مواردی که امروز مشاهده کردم دستاوردهایی حرفه‌ای و بیانگر توانمندی این پایگاه است و شما شایسته هستید که بین توانمندی‌ها افتخار کنید.

فرمانده نیروی هوایی عمان با بیان اینکه ما همواره به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کنیم، افزود: گروه دوستی در نیروهای مسلح دو کشور تشکیل شده است و در آنجا زمینه‌های همکاری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی در پایان اظهار داشت: بدون تردید موارد بسیار زیادی هستند که باید در مورد آنها همکاری کنیم و انشاءالله به این همکاری ها توسعه خواهیم داد.

گفتنی است فرمانده نیروی هوایی عمان از اورهال هواپیماهای میگ 29، اف4، سی130، بوئینگ 707 و 747 و سیمیلاتور بازدید کرد.