انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان اروپا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در پی برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان اروپا، کمیته بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در پیامی به دبیرجدید این انجمن، ضمن تبریک و آروزی موفقیت برای اعضای شورای مرکزی، برتعامل بیشتر جنبش دانشجویی مسلمان در سراسر جهان تاکید کرد.

بخش هایی از این متن این نامه بدین شرح است:

فاطمه روشندل، بدینوسیله انتخاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مسئول و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان لندن تبریک عرض کرده و از خداوند متعال توفیقات روز افزون شما و سایر اعضای محترم شورای مرکزی آن انجمن را خواستاریم.

مختصات استراتژیک شهر لندن در قلب اروپا از یکسو، و سبقه و قدمت انجمن اسلامی دانشجویان لندن از سوی دیگر بر اهمیت این جایگاه می افزاید و امید است که با بهره گیری از اندیشه های امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری بتوانید گامی بلند در جهت معرفی هرچه بهتر و پیشبرد اهداف و آرمانهای اسلام ناب محمدی و انقلاب اسلامی در منطقه بریتانیا و درنهایت در کل اروپا بردارید.

با عنایت به مطالبه جدی مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان مبنی بر ارتباط جنبش دانشجویی داخل کشور با دانشجویان جهان اسلام و همچنین دانشجویان اروپا، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور، آمادگی خود را در جهت تعامل و همکاری های دو جانبه با آن انجمن را اعلام کرده و بر لزوم ارتباط بیش از پیش جنبش دانشجویی مسلمان در سراسر جهان تاکید می کند.

همچنین لازم به ذکر است انجمن اسلامی دانشجویان لندن در مرکز «کانون توحید» واقع در منطقه hammersmith (همراسمیت) لندن بوده و به عنوان تنها تشکل دانشجویی رسمی جمهوری اسلامی ایران در لندن فعالیت می کند.