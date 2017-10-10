دیدار فرمانده نیروی هوایی عراق با معاون بین الملل ستاد کل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر مطر علی مطر العبیدانی فرمانده نیروی هوایی ارتش عمان عصر امروز (سه‌شنبه ۱۸ مهر) با سردار قدیرنظامی معاون امور بین الملل ستاد کل نیروهای مسلح دیدار کرد.

در این ملاقات طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط و همکاری‌های دفاعی و نظامی بین نیروهای مسلح دو کشور، در مورد شرایط نظامی و راهبردی منطقه و نقش دو کشور در توسعه و تامین ثبات و امنیت در خلیج فارس و غرب آسیا و ضرورت مقابله با تهدید تروریسم و خطر تجزیه طلبی گفت‌وگو کردند.

گفتنی است، فرمانده نیروی هوایی ارتش عمان بنا به دعوت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راس هیئت عالی‌رتبه نظامی در تهران به سر می‌برد و ملاقات‌ها و مذاکراتی را با فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داشته است.