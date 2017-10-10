۴۹ موکب رسمی در استان قزوین برای اربعین ثبت رسمی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کبودوند روز سه شنبه در دومین جلسه ستاد اربعین استان گفت: در سال گذشته ۴ موکب رسمی در کشور عراق و یک موکب در ایران برپا شد و امسال قرار است ۵ قرارگاه ایران در نجف، مسیر کربلا، محل طفلان مسلم و مسیر راهپیمایی در نجف تا کربلا برپا شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر در استان قزوین ۴۹ موکب رسمی ثبت شده است که در ۱۲ نقطه خدمت رسانی خواهند کرد و مسئولان آن باید با مراجعه به ستاد برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

کبودوند تصریح کرد:اولین موکب در شهر آوج در زمینی به وسعت ۲ هزار مترمربع، یک موکب در مرز مهران در ۲۰۰ مترمربع زمین، یک موکب بزرگ در شهر نجف در ۵ هزار مترمربع زمین با همکاری اوقاف پیش بینی شده که در حال برپایی آن هستیم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین یادآورشد: در مسیر پیاده روی کربلا به نجف ۴ نقطه برای پذیرایی پیش بینی شده که ۳۰ موکب در این مکانها به زائران خدمت رسانی می کنند.

وی بیان کرد: در شهر کربلا هم سه باب مدرسه با گنجایش ۵ هزار زائر را تحویل گرفته ایم و در مسیر حرم دوطفلان مسلم و شهر مسیب عراق هم روزانه از ۲۰ هزار زائر پذیرایی خواهد شد و در حال حاضر ۱۲ موکب در ۱۰۰ نقطه برپا شده است.

کبودوند اظهارداشت: دو تیم فوریت های پزشکی هم با کادر درمانی و پزشکان متخصص اعلام آمادگی کرده اند تادرصورت تامین مکان خدمات درمانی را به زائران در این منطقه ارائه کنند.

وی اظهارداشت: امسال مرز خسروی بازگشایی شده و آماده ارائه خدمت هستیم به شرط آن که با همکاری استانداری ایلام برای برپایی موکب در این منطقه مجوز لازم صادر شود.

کبودوند گفت:امسال مناطق ارائه خدمت زائران اربعین تا۵۰ برابر اضافه شده و امیدواریم بتوانیم بخوبی از زائران حسینی پذیرایی کنیم.

در این جلسه ایرانخواه مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین هم گفت: امسال ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس با ۱۰۰ راننده و ۵۰ مدیر اجرایی به مدت ۲۰ روز در خدمت زائران هستند تا عملیات جابجایی و انتقال و خدمت رسانی بخوبی انجام شود.



