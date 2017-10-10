به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تیم فوتبال نوجوانان ایران در رقابت های جام جهانی از ساعت ۱۸ امروز به وقت تهران در هند برگزار شد و شاگردان چمنیان موفق شدند با نتیجه ۴ بر صفر تیم نوجوانان آلمان را شکست دهند.

دلفی در دقایق ۶ و ۴۲ ، صیاد در دقیقه ۴۹ و نامداری در دقیقه ۷۵ برای تیم نوجوانان ایران گل زدند.

شاگردان عباس چمنیان که در دیدار اول برابر گینه به برتری ۳ بر یک دست پیدا کرده بودند، در بازی با آلمان هم تیم برتر میدان بودند و در همان دقایق ابتدایی دروازه حریف را باز کردند تا ترس شان از نام یک حریف اروپایی بریزد.

در ادامه ملی پوشان نوجوان کشورمان صاحب موقعیت های زیادی شدند که می توانستند تعداد گل هایشان را افزایش دهند اما کمی خودخواهی برخی بازیکنان اجازه نداد که تعداد گل ها بیشتر شود.

ملی پوشان ایران در سومین دیدار خود باید به مصاف تیم کاستاریکا بروند.