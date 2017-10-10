تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر روسیه در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی شامگاه امروز سه شنبه در ورزشگاه شهر کازان به مصاف روسیه رفت که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، وریا غفوری، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، وحید امیری، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و سردار آزمون یازده بازیکنی بودند که این دیدار را برای ایران شروع کردند.

هر چند در نیمه اول گلی از دروازه ها عبور نکرد اما اکثر زمان بازی در اختیار تیم ملی روسیه بود و میزبان جام جهانی مالکیت توپ را در اختیار داشت اما نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه ایران ایجاد کند.

شاگردان کارلوس کی روش هم هر چند تمرکزشان را روی دفاع گذاشته بودند اما نیم نگاهی هم به ضد حملات داشتند و صاحب چند موقعیت هم شدند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند تا در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.