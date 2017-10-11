رقابت ۱۸ فیلم سینمایی در بخش مسابقه جشنواره «مسیر عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی جشنواره، از مجموع تعداد آثار شرکت کننده در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی «مسیر عشق»، ۱۸ فیلم سینمایی توسط کارشناسان حوزه سینما انتخاب و در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

اسامی آثار برگزیده به شرح زیر است:

۱- ابوزینب/ علی غفاری

۲- من و زیبا/ فریدون حسن پور

۳- دخیل/ داریوش یاری

۴- جشن تولد/ عباس لاجوردی

۵- هیهات/ هادی مقدم دوست، هادی نائیجی، روح الله حجازی، دانش اقباشاوی

۶- هیوا/ رسول ملاقلی پور

۷- بخاطر هانیه/ کیومرث پوراحمد

۸- سفیر/ فریبرز صالح

۹- رستاخیز/ احمدرضا درویش

۱۰- شب دهم/ جمال شورجه

۱۱- روز واقعه/ شهرام اسدی

۱۲- عصر روز دهم/ مجتبی راعی

۱۳- پرواز در شب/ رسول ملاقلی پور

۱۴- افق/ رسول ملاقلی پور

۱۵- دستهای خالی/ ابوالقاسم طالبی

۱۶- دلشکسته/ علی رویین تن

۱۷- سینه سرخ/ پرویز شیخ طادی

۱۸- حماسه مجنون/ جمال شورجه

داوران این رویداد سینمایی برگزیدگان نهایی را معرفی خواهند کرد.

نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس «مسیر عشق» با محوریت محرم و راهپیمایی اربعین حسینی در عراق و ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در ایران برگزار خواهد شد.