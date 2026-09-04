تشکیل ۱۵۰ تعاونی جدید در کرمان؛ ۵۵۰۰ نفر صاحب شغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی صبح جمعه همزمان با هفته تعاون در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در گلزار شهدای کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه رهبر شهید و سردار سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی به خبرنگاران گفت: راه شهدا، راه عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است و تعاونگران، با تکیه بر روحیه تعاون، همدلی و کار جمعی، ادامه‌دهنده همان مسیری هستند که شهدا با خون پاک خود آبیاری کردند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل بخش تعاون در اقتصاد استان کرمان افزود: در راستای حمایت از اقتصاد تعاونی، ۱۵۰ تعاونی جدید در استان کرمان تشکیل شده که زمینه‌ساز ایجاد فرصت شغلی برای ۵۵۰۰ نفر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان ادامه داد: تعاونی‌ها با تجمیع سرمایه‌های خرد، در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و مسکن، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی ایفا نموده‌اند.

ابراهیمی، افزود: بخش تعاون به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، با تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه کسب‌وکارهای خرد و متوسط، گام‌های بلندی در جهت اشتغال‌زایی پایدار و رونق تولید در استان کرمان برداشته است.