هوای اصفهان در آستانه وضعیت ناسالم قرار گرفت

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای اصفهان در روزهای یک شنبه و دوشنبه به ترتیب با شاخص کیفی ۱۱۲ و ۱۱۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته بود.

وی افزود: دیروز و امرز وضعیت هوا سالم گزارش شده است اما در دو ایستگاه وضعیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است به نوعی که شاخص کیفی هوای اصفهان امروز با میانگین شاخص ۹۲ در آستانه وضعیت ناسالم است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: بر این اساس در ایستگاه‌های پروین و میدان خواجو به ترتیب با شاخص کیفی ۱۰۳ و ۱۰۲ وضعیت هوا ناسالم گزارش شده است و در میدان احمدآباد با ۹۲، بزرگراه خرازی ۹۳، رودگی ۸۲، میدان امام حسین (ع) ۸۰ سالم گزارش می‌شود.

صادقیان با بیان اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های شهرستان‌های مختلف استان نیز سالم گزارش شده است، تاکید کرد: میانگین شاخص کیفی در خمینی شهر با ۹۲، مبارکه ۸۷، کاشان ۷۷ و سگزی۹۷ و همچنین در نجف‌آباد و شاهین شهر سالم گزارش شده است.