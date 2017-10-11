به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز (چهارشنبه، ۱۹ مهرماه) در دیدار با خانم راحله دورانی رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان و هیات همراه، اظهار داشت: ایران و پاکستان همیشه در شرایط مختلف یار هم بودهاند و این روابط ریشهای است که میتواند در زمینههای مختلف بالاخص اقتصادی و تجاری گسترش پیدا کند و ایجاد بازارچههای مرزی میتواند یکی از این اقدامات باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران علاقمند است که همکاریهای دوجانبه را درحوزههای مختلف گسترش دهد و به آبادانی ایالت بلوچستان کمک کند.
همچنین در این دیدار خانم راحله دورانی، ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران، گفت: امروز با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دیدار داشتم و درجریان فعالیت زنان در حوزه های مختلف قرار گرفتم و متوجه حضور مستمر آنان در مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی شدم.
راحله دورانی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ هزار نفر درپاکستان قربانی عملیات تروریستی شده اند، متذکر شد: مسئله امنیت در منطقه بسیار حائز اهمیت است و ارتش پاکستان تلاش می کند تا امنیت مرزها را حفظ نماید و امیدواریم که دو کشور همسایه بتوانند با کمک یکدیگر در این زمینه همکاری نزدیکی داشته باشند.
وی افزود: ایران کشوربسیار قدرتمند و تاثیر گذاری در منطقه است که توانسته در این سالها مقابل دشمنان ایستادگی کرده و از منافع کشورش دفاع نماید.
رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان با اشاره به لزوم گسترش همکاریها میان دو کشور، اظهار داشت: تجار پاکستانی خیلی تمایل به حضور بیشتر در ایران دارند و راه اندازی خطوط هوایی کویته - زاهدان و کویته - مشهد می تواند هم برای زوار و هم تجار دو کشور امری تسهیل کننده باشد.
وی درادامه اظهار داشت: تسهیل درصدور روادید تجار پاکستانی هم مسئله دیگری است که می تواند به گسترش روابط کمک نماید.
راحله دورانی با اشاره به علاقمندی مردم پاکستان به یادگیری زبان و ادبیات فارسی، تصریح کرد: مناسب است که درخصوص تبادل دانشجو و بورسیه کردن آنان جهت یادگیری زبان اقداماتی صورت پذیرد.
وی در پایان از رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات ایرانی برای حضور درایالت بلوچستان دعوت بعمل آورد.
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