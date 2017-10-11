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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۷

در دیدار رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان؛

لاریجانی: بازارچه‌های مرزی برای تبادلات تجاری و اقتصادی ایجاد شود

لاریجانی: بازارچه‌های مرزی برای تبادلات تجاری و اقتصادی ایجاد شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ایجاد بازارچه‌های مرزی برای تبادلات تجاری و اقتصادی، گفت: ایران علاقمند است به آبادانی ایالت بلوچستان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز (چهارشنبه، ۱۹ مهرماه) در دیدار با خانم راحله دورانی رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان و هیات همراه، اظهار داشت: ایران و پاکستان همیشه در شرایط مختلف یار هم بوده‌اند و این روابط ریشه‌ای است که می‌تواند در زمینه‌های مختلف بالاخص اقتصادی و تجاری گسترش پیدا کند و ایجاد بازارچه‌های مرزی می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران علاقمند است که همکاری‌های دوجانبه را درحوزه‌های مختلف گسترش دهد و به آبادانی ایالت بلوچستان کمک کند.

همچنین در این دیدار خانم راحله دورانی، ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران، گفت: امروز با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دیدار داشتم و درجریان فعالیت زنان در حوزه های مختلف قرار گرفتم و متوجه حضور مستمر آنان در مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی شدم.

راحله دورانی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ هزار نفر درپاکستان قربانی عملیات تروریستی شده اند، متذکر شد: مسئله امنیت در منطقه بسیار حائز اهمیت است و ارتش پاکستان تلاش می کند تا امنیت مرزها را حفظ نماید و امیدواریم که دو کشور همسایه بتوانند با کمک یکدیگر در این زمینه همکاری نزدیکی داشته باشند.

وی افزود: ایران کشوربسیار قدرتمند و تاثیر گذاری در منطقه است که توانسته در این سال‌ها مقابل دشمنان ایستادگی کرده و از منافع کشورش دفاع نماید.

رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان با اشاره به لزوم گسترش همکاری‌ها میان دو کشور، اظهار داشت: تجار پاکستانی خیلی تمایل به حضور بیشتر در ایران دارند و راه اندازی خطوط هوایی کویته - زاهدان و کویته - مشهد می تواند هم برای زوار و هم تجار دو کشور امری تسهیل کننده باشد.

وی درادامه اظهار داشت: تسهیل درصدور روادید تجار پاکستانی هم مسئله دیگری است که می تواند به گسترش روابط کمک نماید.

راحله دورانی با اشاره به علاقمندی مردم پاکستان به یادگیری زبان و ادبیات فارسی، تصریح کرد: مناسب است که درخصوص تبادل دانشجو و بورسیه کردن آنان جهت یادگیری زبان اقداماتی صورت پذیرد.

وی در پایان از رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات ایرانی برای حضور درایالت بلوچستان دعوت بعمل آورد.

کد مطلب 4111501

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