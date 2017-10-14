علل تلف شدن ماهیان نکارود در حال بررسی است

مهدی کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه روند بررسی علل تلف شدن ماهیان افزود: تعداد زیادی از ماهیان نکا رود در حدود دو هزار و یکصد ماهی سفید و بومی ر فاصله ۵۰۰ متری در نکا رود تلف شده‌اند که باقوت در حال علت یابی هستیم.

وی با بیان اینکه احتمال وجود سم، کلر و با حتی کمبود حجم آب در تلف شدن ماهی‌ها وجود دارد و مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد، بیان داد: باید با در نظر گرفتن اهمیت این رودخانه بعنوان یکی از زیستگاه‌های ماهیان در این فصل از سال، عوامل مؤثر در مرگ‌ومیر آنان بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

این مسئول افزود: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست نکا در همان روز اول به زیستگاه ماهیان تلف شده اعزام شدند تا موارد و عوامل مؤثر در مرگ ومیر ماهی‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود منبع آلودگی، مانع از ورود آلودگی‌های احتمالی به رودخانه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نکا با بیان اینکه تاکنون علت تلف شدن ماهی‌ها اعلام نشده است، اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست، دامپزشکی و امور آب با نمونه برداری‌های مختلف و پایش ورودی فاضلاب‌ها در حال بررسی عوامل مؤثر بر این تلفات ماهیان و تلاش برای رفع مشکلات موجود هستند.

کشاورزیان گفت: تلاش برای یافتن علت یا علل اصلی مرگ‌ومیر ماهیان در نکارود باقوت توسط کارشناسان در دست اقدام است و بااطلاع از این منبع آلودگی و علت مرگ‌ومیر اطلاع‌رسانی می‌شود.