دیدار رییس رسانه ملی با جمعی از مدافعان حرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صداوسیما، عبدالعلی علی عسکری در پایان بازدید از شهر حلب با جمعی از نیروهای مدافع حرم دیدار و با تشکر از تلاش های وفادارانه مدافعان حرم گفت: بنده و همه مردم ایران و همه مردم جبهه مقاومت به وجود شما عزیزان افتخار می کنیم و دست همه شما را می بوسیم.

رییس سازمان صداوسیما با بیان اینکه حضور مدافعان حرم معادلات جنگ سوریه و تروریست ها را برهم زد، بیان کرد: نام شما عزیزان و ایثار و گذشتتان در تاریخ همیشه باقی خواهد ماند.

در این دیدار فرمانده جبهه حلب وتنی چند از نیروهایش به تشریح جزییات فضای میدانی استان حلب و موقعیت گروه های تروریستی پرداختند.