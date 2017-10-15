  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۳

دیدار رییس رسانه ملی با جمعی از مدافعان حرم

دیدار رییس رسانه ملی با جمعی از مدافعان حرم

رییس رسانه ملی در پایان بازدید از شهر حلب با جمعی از نیروهای مدافع حرم دیدار و گفتگو کرد و در جریان آخرین دستاوردهای آنان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صداوسیما، عبدالعلی علی عسکری در پایان بازدید از شهر حلب با جمعی از نیروهای مدافع حرم دیدار و با تشکر از تلاش های وفادارانه مدافعان حرم گفت: بنده و همه مردم ایران و همه مردم جبهه مقاومت به وجود شما عزیزان افتخار می کنیم و دست همه شما را می بوسیم.

رییس سازمان صداوسیما با بیان اینکه حضور مدافعان حرم معادلات جنگ سوریه و تروریست ها را برهم زد، بیان کرد: نام شما عزیزان و ایثار و گذشتتان در تاریخ همیشه باقی خواهد ماند.

در این دیدار فرمانده جبهه حلب وتنی چند از نیروهایش به تشریح جزییات فضای میدانی استان حلب و موقعیت گروه های تروریستی پرداختند.

کد مطلب 4114067
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها