به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، بانک مرکزی روسیه اخیرا با سرعتی بی‌سابقه به خرید شمش طلا روی آورده است. طبق گفته متخصص مالی آرژانتینی، گابریل روبینستین، هدف از این سیاست‌گذاری پشتیبانی از اقتصاد روسیه در شرایط وقوع بحران است که این شامل ایستادگی در برابر دستکاری‌های مالی مرتبط با دلار توسط آمریکا هم می‌شود.

روبینستین، مشاور مالی و نماینده سابق بانک مرکزی آرژانتین به اسپوتنیک گفت: کشورها طلا را برای دلایل استراتژیک و دفاعی ذخیره می‌کنند. مثلا شرایطی که روابط بین دولت‌ها آسیب دیده باشد و واحدهای پولی آنها ارزش خود را از دست بدهد.

طبق نظر این متخصص مالی، اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد ذخایر طلا می‌تواند پایه‌ای برای یک ارز جدید و سایر دارایی‌های با ارزش در آینده باشد.

روبینستین گفت: طلا، این منبع مالی جاویدان، در مقایسه با سایر دارایی‌های مالی دارای ارزشی واقعی است. دولت روسیه اعتقاد دارد بهتر است منابع طلای بیشتری داشته باشد تا دلار. فرضا اگر روسیه ذخیره بزرگی از دلار داشته باشد و آمریکا بخواهد به اقتصاد این کشور لطمه بزند، می‌تواند با دستکاری ارز خود این کار را انجام دهد. اما طلا در مقابل چنین سناریویی تضمین شده است.

بانک مرکزی روسیه به طور قابل توجهی سرعت خرید طلای خود را افزایش داده است. در دوره زمانی بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۷ این بانک ۴.۲ میلیون اونس تروی از این فلز گران‌بها را به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار خریداری کرده است که ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

همچنین در اول اکتبر طبق داده‌های بانک مرکزی میزان ذخایر طلای این بانک ۷۳.۶ میلیارد دلار شده است که نسبت به ۶۵.۵ میلیارد دلار در سال گذشته، با افزایش چشمگیری روبرو شده است.

پس از رفراندوم سال ۲۰۱۴ در کریمه اوکراین و آغاز درگیری نظامی در این منطقه و به دنبال آن تحریم روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، روسیه خرید شمش خود را افزایش داده است. طبق اعلام انجمن طلای جهان، از آن زمان تا کنون بانک مرکزی روسیه هر ۶ ماه حدود ۱۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده است که این بیش از هر بانک مرکزی دیگری است.

درحال حاضر روسیه هفتمین دارنده شمش طلای دنیاست و اگر با همین سرعت ادامه بدهد به زودی با عبور از چین که دارای ۱۸۴۲ تن طلا است، به رتبه ششم خواهد رسید.

در طول دهه گذشته، بانک مرکزی روسیه سیاست‌گذاری ذخیره طلا و ارز خارجی خود را تغییر داد که این شامل کاهش سهم یورو از ۴۰ به ۲۶ درصد و افزایش ذخایر شمش طلا از ۸ میلیارد دلار به ۷۳.۶ میلیارد دلار تا اول کتبر امسال می‌شود.