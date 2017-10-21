«قانون جنگل» خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر جلد از این مجموعه شامل چند قصه طنز است گاهی تلخ و گاهی شیرین. عنوان‌های این مجموعه ۵ جلدی عبارتند از «تیغ تیغو و تمثال مبارک شیرخان»، «شیرخان و خورشت کلم»، «دم دراز و ننه‌کلاغه»، «ویلای فیل‌خان و خاله کرگدن» و «ببر بنگال و کانگورو بچه‌ به بغل».

در پشت جلد این کتاب‌ها آمده است: «قصه‌های قانون جنگل قصه دنیای ماست، هرچند قهرمانانش همگی ساکنان جنگل‌اند زندگی در جنگل هم مقررات خودش را دارد. مقرراتی که از قانون جنگل پیروی می‌کند. توی جنگل، این قوی‌ترها هستند که قانون جنگل را تنظیم می‌کنند و البته خودشان هم نظراتش را برعهده می‌گیرند! کافی است هوش و آگاهی‌ات را به کار نگیری تا کلاهت بیفتد پس معرکه. توی قصه‌های قانون جنگل برای قدرتمند بودن کافی نیست. درختی را از جا بکنی یا تخته سنگی را اینور و آنور پرتاب کنی. کافیست عقل و آگاهیت را به‌کار بگیری و بدون ضایع کردن خودت و حقوق دیگران جسم و جانت را از معرکه در ببری.»

در هر کدام از این کتاب‌ها داستان‌هایی درباره حیوانات مختلف جنگل مانند خارپشت، کرگدن، فیل، شیر، ببر تاسمانی، زرافه، الاغ، تمساح، ببر بنگال، کانگورو، میمون، خرس، کلاغ، لاک‌پشت، زنبور، جیرجیرک و... بیان شده است.

در بخشی از کتاب «ویلای فیل‌خان و خاله کرگدن» می‌خوانیم: «دم‌درازی بود که با همسایه‌اش لنگ‌دراز حسابی رفیق بود. با هم جناغ می‌شکستند و سربه‌سر هم می‌گذاشتند، تا اینکه یک روز دم‌دراز تصمیم گرفت لنگ‌دراز را به خانه‌اش دعوت کنند و باهم خوش بگذرانند. لنگ‌دراز پیشنهاد دوستش را قبول کرد و آمد خانه دم‌دراز. وقت ناهار که شد، دم‌دراز که آش جو درست کرده بود، غذا را ریخت توی یک بشقاب پهن و گذاشت جلوی لنگ‌دراز. خودش هم پوزه‌اش را گذاشت تو بشقابش و ظرف سه‌سوت آشش رو هورت کشید.

اما لنگ‌دراز بینوا هرچه منقارش را توی بشقاب این‌ور و آن‌ور برد یک ذره آش هم نتوانست بخورد اما برای اینکه دم‌دراز نقطه ضعفش را نفهمد گفت: «راستش را بخواهی همین پری‌روز آش جو خورده‌ام فکر کنم معده‌ام ترش کرده!»

دم‌دراز وقتی این حرف را شنید از ته دل خوشحال شد و گفت: «حیف است آش جو به این خوشمزگی سرد بشود!» این شد که ظرف سه‌سوت دیگر آش لنگ‌دراز را هم بالا کشید. لنگ‌دراز که از این کار دم‌دراز لج‌اش گرفته بود توی دلش با خودش گفت حالا که اینطور شد چنان بلایی سرت بیاورم که روی سنگ قبر اجدادت بنویسند.»

جمال‌الدین اکرمی در زمینه‌های مختلفی مانند نگارش شعر، قصه، رمان، ترجمه و تصویرگری کتاب‌های کودکان کار کرده و مدرس نقاشی و هنر کودک، کانون پرورش، آموزش و پرورش، پژوهش در زمینه‌ تصویرگری کتاب‌های کودکان و نوجوانان است. از جمله آثار وی می‌توان به «ترانه‌های مهتاب»، «ترانه‌های جشن تولد»، «شاعری در باغ وحش»، «از کودکی تا ماه»، «فاخته تنها»، «گل دوستی»، «جشن تولد لیلا کوچولو»، «علی کوچولو گم شده بود»، «آهو کوچولو قایم شو»، «چشمانت را ببند والریانوس» اشاره کرد.

انتشارات پیدایش، مجموعه پنج جلدی «قصه‌های قانون جنگل» را با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۸هزار تومان برای هر جلد منتشر کرده است.