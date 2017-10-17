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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۶:۴۵

آتش سوزی در مجتمع مسکونی شهریار/نجات ۱۰ نفر از میان شعله ها

آتش سوزی در مجتمع مسکونی شهریار/نجات ۱۰ نفر از میان شعله ها

شهریار- مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار از وقوع آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهرک «وایین» خبر داد و گفت : ۱۰ نفر از ساکنان از میان شعله های آتش نجات پیدا کردند.

احمد کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت : بامداد سه شنبه یک ساختمان واقع در شهرک «وایین» شهریار دچار آتش سوزی شد، در پی وقوع این حادثه نیروهای ایستگاه آتش نشانی شهرداری شهریار به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده کردند، شدت این آتش سوزی بسیار بالا و حریق در حال سرایت به طبقات بالایی است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار بیان کرد: دود غلیظی به طبقات سرایت کرده بود و ساکنان در راه پله بودند و بیش از ۱۰ تن از ساکنین گرفتار در دود و آتش از ساختمان خارج شدند.
 

وی افزود: در این حادثه ۲ نفر از هم وطنانمان مصدوم شدند.

کریمی گفت: آتش مهار شد و عملیات لکه برداری به پایان رسید و محل تحویل کارشناسان جهت بررسی علت آتش سوزی شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار  گفت : در این حادثه شدت آتش سوزی به حدی بود که میزان خسارت به مجتمع مسکونی بسیار زیاد است، علت وقوع این حادثه  از سوی کارشناسان علت یاب سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار در دست بررسی است.

کد مطلب 4116284

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