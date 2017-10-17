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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

صبح امروز انجام گرفت؛

دیدار جابری انصاری با نماینده ویژه فرانسه در امور سوریه

دیدار جابری انصاری با نماینده ویژه فرانسه در امور سوریه

نماینده ویژه فرانسه در امور سوریه با معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ژله نماینده ویژه فرانسه در امور سوریه با حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص همکاری های منطقه ای ایران و فرانسه، ریشه های بحران سوریه، و راه حل های برون رفت از آن تبادل نظر شد.

فرانک ژله در این دیدار ضمن تاکید بر اراده دولت فرانسه برای حل سیاسی و پایان بحران سوریه، ابراز امیدواری کرد ایران و فرانسه بتوانند با همکاری یکدیگر، از نفوذ و نقش خود در تشویق گفت و گوهای سوری - سوری و کمک به پایان هر چه سریعتر بحران سوریه استفاده کنند.

جابری انصاری نیز ضمن تشریح مبانی سیاست ایران در تعامل با بحران های منطقه، بر پایه سه اصل مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، پرهیز از تضعیف دولت های مرکزی و اصلاحات سیاسی مبتنی بر خواسته ها و مطالبات مردم، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در چارچوب این اصول و در جهت اعاده صلح و ثبات در سوریه را اعلام کرد.

کد مطلب 4116555

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