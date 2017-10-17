به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس که هر سال با همکاری یکی از دانشگاههای فعال کشور در زمینه بازیهای دیجیتال برگزار میشود، با هدف فعالسازی ظرفیتهای پژوهشی و دانشگاهی کشور و راستای اتصال صنعت با دانشگاه است.
کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال در ۹ خوشه و در حوزههای علوم انسانی، اجتماعی، فنی و مهندسی، هنر و علوم پزشکی، با رویکرد خلق هستههای پژوهشی در زمینه بازیهای دیجیتال در کشور برگزار میشود.
با توجه به استقبال پژوهشگران به منظور ارسال مقالات به نخستین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این کنفرانس تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.
از مهلت اعلام شده، تنها ۵ روز زمان باقی است و این زمان مجدداً تمدید نخواهد شد.
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