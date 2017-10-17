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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه DGRC پنج روز دیگر به اتمام می‌رسد

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه DGRC پنج روز دیگر به اتمام می‌رسد

کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال، امسال در تاریخ دوم آذرماه توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس که هر سال با همکاری یکی از دانشگاه‌های فعال کشور در زمینه بازی‌های دیجیتال برگزار می‌شود، با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور و راستای اتصال صنعت با دانشگاه است.

کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال در ۹ خوشه و در حوزه‌های علوم انسانی، اجتماعی، فنی و مهندسی، هنر و علوم پزشکی، با رویکرد خلق هسته‌های پژوهشی در زمینه بازی‌های دیجیتال در کشور برگزار می‌شود.

با توجه به استقبال پژوهشگران به منظور ارسال مقالات به نخستین کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این کنفرانس تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

از مهلت اعلام شده، تنها ۵ روز زمان باقی است و این زمان مجدداً تمدید نخواهد شد.

کد مطلب 4116739

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