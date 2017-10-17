بازدید رییس رسانه ملی از دفتر صداوسیما در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط­ عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما در دیداری که با حضور معاونان برون­ مرزی، مالی و برنامه­ ریزی و مدیر دفتر صداوسیما در بیروت صورت گرفت، نقاط قوت و ضعف دفتر بیروت را بررسی و دستورهای لازم را صادر کرد. وی همچنین دقایقی با سید محمد حسینی خبرنگار دفتر بیروت و جانباز رسانه­ ای جنگ سوریه گفت­گو کرد و نظرات و پیشنهادات رسانه­ ای او را درخصوص تقویت جبهه رسانه­ ای مقاومت شنید.

علی عسکری همچنین در برنامه زنده صبحگاهی شبکه الکوثر حضور یافت و با مخاطبان این شبکه و کارشناسان برنامه گفتگو کرد.

وی از استودیو های مختلف شبکه های العالم، پرس تی وی و هیسپان بازدید و با خبرنگاران و مدیران خبر آنها گفتگو کرد.

رییس رسانه ملی در این بازدید بر تاثیر کم نظیر این دفتر بر جبهه رسانه ای مقاومت تاکید و دستورات لازم را برای بهبود وضع سخت افزاری و نرم افزاری آن صادر کرد.

وی در پایان در مصاحبه با خبرنگاران العالم، پرس و هیسپان با اشاره به رسالت این شبکه ها در جبهه مقاومت، خواستار نوآوری در فعالیت های پیش رو شد.