نباید معیشت ملت را معطل لبخند امروز یا اخم فردای بیگانگان بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جمع دانشجویان دانشگاه‌های مشهد با اشاره به سخنان و اقدامات خصمانه رئیس جمهور و دولت آمریکا، اظهار داشت: مشابه ادبیات ترامپ در دولت بوش به‌کار گرفته شد و او ملت ایران را محور شرارت خواند، آن‌هم در حالی‌که مانند امروز، دولت وقت از لبخند به آمریکا، مذاکره با آن و ذوب‌کردن یخ‌های بی‌اعتمادی حرف می‌زد و بیشترین شعار تنش‌زدایی داده شد.

وی خاطر نشان کرد: هر گاه به آمریکا لبخند زدیم، ضربه خوردیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: رئیس‌جمهور مخلوع مصر پس از سرنگونی، گفت «هر کس لباس امریکا به تن کند، عاقبت عریان خواهد ماند».

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها به‌دنبال پاره کردن برجام نیستند بلکه می‌خواهند الگوی برجام را به حوزه امنیت و توان دفاعی ملت ایران تعمیم دهند و با کاهش قدرت کشور، به خیال خود، ایران را به عراق و لیبی تبدیل کنند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: اکنون که لحن آمریکا درشت شده، برخی می‌گویند باید به قدرتهای اروپایی پناه ببریم، همانگونه که تا لبخند آمریکا را دیدند گفتند آمریکا همه کاره است و باید کار را با کدخدا ببندیم.

وی ادامه داد: برنامه آنها این است که آمریکا به فشار و تهدید و توهین روی می‌آورد و اروپا با تکیه بر این تهدیدها، برای امتیازگیری و مذاکره جلو می‌آید، مشابه آنچه در آغاز پرونده هسته‌ای انجام شد. متأسفانه پس از برجام، به فشار علیه ایران حریص‌تر هم شده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هیچکس مخالف تعامل با کشورهای اروپایی نیست، گفت: اما آیا هیچ کشور مقتدری اجازه می‌دهد اراده بیگانه در حوزه‌های حساس دفاعی و امنیتی‌اش، در قالب مذاکره و گفتگو بر او دیکته شود؟ امروز آمریکا و سه کشور اروپایی در پی محقق کردن این تهدید، علیه امنیت ملی و منافع مردم ایران هستند.

وی افزود: از نظر آمریکایی‌ها، ایران پس از برجام باید به موجودی مهارشده و سر به زیر تبدیل می‌شد اما در عمل برعکس شد و همه رؤیاها و آرزوهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به کابوس تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: وقتی دشمن از فشار اقتصادی به ملت ناامید می‌شود که ما مسئولان، آرامش و رفاه مردم را با کار جهشی در اقتصاد تأمین کنیم و اقتصاد و معیشت ملت را معطل لبخند امروز یا اخم فردای بیگانگان نگذاریم.

وی با بیان اینکه مواضع هماهنگ مسئولان و نخبگان در مقابل گستاخی رئیس‌جمهور آمریکا، یک امر لازم است، گفت: یکی از اهداف آمریکا از اعمال فشار به کشور، ایجاد دعواهای داخلی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تصریح کرد: تبعیت ما مسئولان از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دنبال کردن منافع ملی می‌تواند دشمن را در تحقق هدف خود ناکام کند؛ به‌شرط آنکه منحصر در لفظ نباشد و در عمل هم اقدام شود.