روحانی: تهران محدودیتی برای توسعه روابط با بیشکک قائل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس‌ جمهور کشورمان در پیامی انتخاب آقای"سورنبای جئین بکوف"را به عنوان رییس جمهوری قرقیزستان صمیمانه تبریک گفت و با تاکید بر اینکه تهران هیچ محدودیتی برای توسعه همه جانبه روابط با بیشکک قائل نیست، ابراز امیدواری کرد که با اجرای توافقات میان دو کشور، مناسبات دوستانه و برادرانه فی‌مابین، بیش از پیش تحکیم یابد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سورنبای جئین بکوف

رییس جمهوری قرقیزستان

انتخاب جناب عالی به عنوان رییس جمهوری قرقیزستان را صمیمانه تبریک می‌گویم.

اطمینان دارم در دوره ریاست جمهوری آن جناب، مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان همانند گذشته توسعه و تعمیق خواهد یافت.

جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همه جانبه روابط با جمهوری قرقیزستان قائل نیست و امیدوارم با اجرای توافقات میان دو کشور، شاهد تحکیم بیش از پیش مناسبات دوستانه و برادرانه فی‌مابین باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و رفاه و بهروزی مردم قرقیزستان را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران