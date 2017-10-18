تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی در معابر پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون ترافیک در بزرگراه بسیج به سمت شمال از پل بسیج تا شهرک قصرفیروزه پرتردد گزارش شده است.

همچنین در خیابان انقلاب به سمت غرب از بزرگراه امام علی(ع) تا پل چوبی حرکت خودروها با کندی انجام می شود .

در خیابان جانبازان به سمت غرب از مسیل باختر تا بزرگراه صیاد شیرازی نیز تراکم خودروهای عبوری بالا بوده و حرکت وسایل نقلیه با کندی انجام می شود .

در بزرگراه چمران به سمت شمال از شهرک آتی ساز تا پل نمایشگاه بین المللی و در بزرگراه رسالت به سمت غرب از بزرگراه مدرس تا تونل رسالت هم ترافیک ستگین است .

بر اساس این گزارش در بزرگراه بابایی به سمت غرب از خیابان هوانیروز تا بزرگراه مدرس و در بزرگراه همت به سمت شرق از جنت آباد تا خیابان گاندیبه دلیل تراگم بالای خودروها ترافیک سنگین است.

در بزرگراه علامه جعفری به سمت شرق از بلوار آیت الله کاشانی تا خیابان شیخ بهایی و در بزرگراه هاشمی رفسنجانی به سمت شرق از خیابان سردارجنگل تا تونل نیایش حرکت خودروها با کندی انجام می شود.

مرکز کنترل ترافیک با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اعلام کرد حفظ فاصله طولی با خودروی جلوی نقش بسیار مهمی در کاهش میزان تصادفات جلو به عقب خودروها در زمان ترافیک دارد.