ایجاد شهر هوشمند در تورنتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، جانمایی این شهر توسط شعبه گوگل در کانادا انجام شده و این شرکت قصد دارد ساختمان های مرکزی خود را به این شهر هوشمند منتقل کند.

گوگل خود در این زمینه ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد تا مرحله اول اجرای این طرح به طور آزمایشی به پایان برسد. اما اجرای کل این طرح به یک میلیارد دلار هزینه و سرمایه گذاری نیاز دارد.

همچنین قرار است مقامات محلی شهر تورنتو نیز در این زمینه ۱.۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هدف از این اقدام را هوشمندتر کردن، سبزتر کردن و افزایش شمول و جامعیت شهرها توصیف کرده و اظهار امیدواری نموده هوشمندسازی شهرها از تورنتو فراتر رود و همه جهان را در بر گیرد.

مهم ترین ویژگی این شهر هوشمند متحول سازی سیستم حمل و نقل و زیرساخت های آن با استفاده از دستاوردهای دنیای فناوری است. ایجاد مسکن با قیمت مناسب و سیاست گذاری شفاف دولتی در ارتباط با محافظت از داده ها و حریم شخصی ویژگی دیگر این شهر است. در این شهر از فناوری های حمل و نقل خودکار، سیستم های تامین انرژی دوستدار محیط زیست و غیره استفاده خواهد شد.