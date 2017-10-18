  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

ایجاد شهر هوشمند در تورنتو

ایجاد شهر هوشمند در تورنتو

شرکت آلفابت که گوگل تنها یکی از زیرمجموعه های آن است، قصد دارد شهر هوشمندی به مساحت ۸ کیلومتر مربع را در همسایگی تورنتو ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، جانمایی این شهر توسط شعبه گوگل در کانادا انجام شده و این شرکت قصد دارد ساختمان های مرکزی خود را به این شهر هوشمند منتقل کند.

گوگل خود در این زمینه ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد تا مرحله اول اجرای این طرح به طور آزمایشی به پایان برسد. اما اجرای کل این طرح به یک میلیارد دلار هزینه و سرمایه گذاری نیاز دارد.

همچنین قرار است مقامات محلی شهر تورنتو نیز در این زمینه ۱.۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هدف از این اقدام را هوشمندتر کردن، سبزتر کردن و افزایش شمول و جامعیت شهرها توصیف کرده و اظهار امیدواری نموده هوشمندسازی شهرها از تورنتو فراتر رود و همه جهان را در بر گیرد.

مهم ترین ویژگی این شهر هوشمند متحول سازی سیستم حمل و نقل و زیرساخت های آن با استفاده از دستاوردهای دنیای فناوری است. ایجاد مسکن با قیمت مناسب و سیاست گذاری شفاف دولتی در ارتباط با محافظت از داده ها و حریم شخصی ویژگی دیگر این شهر است. در این شهر از فناوری های حمل و نقل خودکار، سیستم های تامین انرژی دوستدار محیط زیست و غیره استفاده خواهد شد.

کد مطلب 4117646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها