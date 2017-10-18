رونمایی از پوستر فارسی فیلم «کلینر»

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «کلینر» که نخستین تجربه کارگردانی محمدرضا میقانی است داستان یک دختر نظافتچی را روایت می‌کند که در انتظار یک جواب است

طراحی پوستر این فیلم توسط سیامک پورجبار به انجام رسیده است که در بخش داستانی و بخش بین الملل سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

ساعت های نمایش این فیلم در جشنواره به این شرح است: سه شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۵:۳۰ سالن یک، پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۸ سالن یک، پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۸ سالن دو.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدرضا میقانی، مدیر فیلمبرداری: بهروز بادروج، تدوین: باران سرمد، طراح و ترکیب صدا: انسیه ملکی، طراح لباس: الناز رضوانی، طراح صحنه: گروه معماری بن سار، طراح چهره پردازی: حسنا خانمحمدی، ساخت انمیشن: سلمان اربابون، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: محسن خیرآبادی، سلمان اربابون، اصلاح رنگ و نور: محسن خیرآبادی، صدابردار: حسن مهدوی، مدیر برنامه ریزی: رضوان سرمد، مدیر تولید: محمدرضا رحمتی، تدارکات: میثم صارمی، گروه فیلمبرداری: فرهاد نصراللهی، رضا مرشدی، نوید ده بالایی، دستیارکارگردان: رضوان بهرامی، منشی صحنه: لعیا عسلی نژاد، دوزنده لباس: محسن عبدی، دستیار گریم: طلایه زمان، دستیار صدابردار: امیرحسین احمدزاده، چیدمان صدا: محبوبه روزبهانی، پشتیبانی فنی صدا: استودیو مون، بازیگران: معصومه بیگی، باران آیت، هما جعفری، مشاور: پویان شعله ور، تهیه کننده: باران سرمد، تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران، عکاس: محمد کشوری.