  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

عراقچی و وزیر خارجه بلاروس دیدار کردند

عراقچی و وزیر خارجه بلاروس دیدار کردند

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و ماکسیم ریژنکوف، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس، در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، دو وزیر با مرور روند رو به گسترش روابط دوجانبه، آخرین وضعیت اجرای توافقات و اسناد همکاری میان دو کشور به ویژه «برنامه همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰» را بررسی و بر تسریع در پیگیری و اجرای اسناد مهم امضاشده میان دو کشور تأکید کردند.

وزرای امور خارجه ایران و بلاروس همچنین درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرده و بر ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی، مقابله با اقدامات قهری یکجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کردند.

عراقچی و وزیر خارجه بلاروس دیدار کردند

همچنین در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای سید عباس عراقچی تابلوی یادبود نشست وزاری خارجه شانگهای در قرقیزستان را تکمیل کرد.

کد مطلب 6897479
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها