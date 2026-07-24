عراقچی و وزیر خارجه بلاروس دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و ماکسیم ریژنکوف، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس، در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، دو وزیر با مرور روند رو به گسترش روابط دوجانبه، آخرین وضعیت اجرای توافقات و اسناد همکاری میان دو کشور به ویژه «برنامه همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰» را بررسی و بر تسریع در پیگیری و اجرای اسناد مهم امضاشده میان دو کشور تأکید کردند.

وزرای امور خارجه ایران و بلاروس همچنین درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرده و بر ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی، مقابله با اقدامات قهری یکجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کردند.

همچنین در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای سید عباس عراقچی تابلوی یادبود نشست وزاری خارجه شانگهای در قرقیزستان را تکمیل کرد.