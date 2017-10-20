عشایر آذربایجان غربی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال متضرر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهادکشاورزی آذربایجان غربی، بهرام زینال زاده به کاهش ۹۰ هزار تنی تولید علوفه استان در سال جاری اشاره کرد و افزود: سالانه ۶۰۰ تن علوفه خشک در استان تولید می شود که ۶۰ درصد آن مورد مصرف عشایر قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال جاری با توزیع حدود هفت هزار تن نهاده های کشاورزی و دامی در بین عشایر بخشی از این ضرر جبران شده است، ادامه داد: خشکسالی موجب کوچ زودهنگام عشایر استان شده و این امر نیز ضرر ۲۵ درصدی در درآمد عشایر داشته است.

زینال زاده با اشاره به اینکه ۱۵ هزار و ۵۹۹ خانوار عشایری در استان وجود دارد، اظهارکرد: از این تعداد خانوار فقط حدود ۶۰۰ خانوار به خارج از استان کوچ می کنند و بقیه نیز در داخل استان و در مناطق چالدران، خوی، پلدشت، ماکو، مهاباد، سلماس و شاهین دژ ییلاق و قشلاق می کنند.

وی با اشاره به جمعیت عشایری آذربایجان غربی اظهار کرد: ۱۰۳ هزار و ۹۲۷ نفر از جمعیت استان عشایر هستند که در ۱۶ شهرستان و یک هزار روستا زندگی می کنند.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی بیان کرد: ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار هکتار اراضی مرتعی در این استان وجود دارد که از این مقدار یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار تحت پوشش عشایر استان است.

زینال زاده با اشاره به اینکه عشایر این استان در تولید پشم و صنایع دستی غیرداری رتبه اول کشور را دارند، افزود: عشایر این استان سالانه ۱۹ هزار جفت کلاه، دستکش، جوراب، گیوه، پاپوش و سه هزار تن پشم تولید می کنند.

وی ادامه داد: عشایر آذربایجان غربی همچنین با تولید ۱۶ هزار مترمربع صنایع دستی داری (قالی، قالیچه و گبه) قریب به ۱۰ درصد تولید این محصولات را در کشور به خود اختصاص داده اند.

زینال زاده با بیان اینکه ۲۵ درصد مواد پروتئینی استان توسط عشایر تامین می شود، گفت: عشایر استان ۲ میلیون واحد دامی دارند که سالیانه ۱۶ هزار تن گوشت و ۵۰ هزار تن شیر تولید می کنند.

به گفته وی عشایر استان امسال ۲۵ هزار تن شیر، حدود هفت هزار تن گوشت، ۹ هزار جفت کلاه و دستکش و هشت هزار مترمربع صنایع داری از جمله قالی و قالیچه را تولید و روانه بازار کرده اند.

مدیرکل امور عشایر استان با اشاره به نقش برجسته عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: عشایر با کمترین امکانات نقش مهمی در تولید ایفا کرده اند و بر همین اساس در سال جاری از محل صندوق توسعه ملی به عشایر استان ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره با باز پرداخت پنج ساله و نرخ سود چهار درصد جهت پایداری شغلی، تولید گوشت قرمز و علوفه مورد نیاز دام های آنان اختصاص یافته است.

زینال زاده ادامه داد: عشایر استان ۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی را در اختیار دارند و همچینین ۱۰ شرکت و یک اتحادیه توسط خود عشایر و نمایندگان آنان در استان فعالیت می کند.

وی اضافه کرد: عشایر باید از چند منبع درآمد داشته باشند تا در صورت وقوع حادثه و خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه از منبع دیگری بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.