سخنان نابخردانه ترامپ باعث همبستگی بیشتر در کشورمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا نه تنها اختلافی را در داخل کشورمان ایجاد نکرد بلکه باعث افزایش وحدت و همدلی در کشورمان شد.

وی با اشاره به سابقه نحوه برخورد دولت آمریکا با کشورمان در گذشته نیز عنوان کرد: گفتار نامعقول ترامپ اثبات کرد که نگرانی و دغدغه رهبر معظم انقلاب از بدعهدی و دروغگویی سران آمریکا خردمندانه بوده است.

امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا با سخنان اخیر خود به دنبال ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان نظام اسلامی بود، گفت: سخنان نابخردانه رئیس جمهور آمریکا موجب افزایش اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر و مقاومت همه جانبه ملت ایران در برابر زیادخواهی آنان شد.

وی به محکومیت این نوع برخورد رئیس جمهور آمریکا از سوی همه گروه ها و جریان های سیاسی و مذهبی اشاره کرد و گفت: جامعه روحانیت، شورای افتاء و امامان جمعه و جماعت کردستان انزجار خود را از سخنان ترامپ اعلام کرده و حمایت همه جانبه خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به عنوان یکی از پشتوانه‌های اصلی انقلاب اعلام می‌کنیم.

ماموستا خدایی بیان کرد: بدون شک مردم کشور ما همچنان آگاه و بیدار در صحنه حضور دارند و این حضور آنها تمامی توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کند و به همین دلیل است که دشمن حسابی عصبانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های نماز جمعه سنندج به نعمات خداوند متعال اشاره کرد و افزود: خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن دلیل آسمانی را به ما نشان می‌دهد و با نشانه‌های زمینی نیز حق بودن کتاب آسمانی را به انسان‌ها نشان می‌دهد.

امام جمعه سنندج به آیاتی از قرآن کریم در خصوص لزوم تدبر در خصوص خلق جهان اشاره کرد و یادآور شد: خداوند در سوره نحل آیاتی را برای ما فرستاده که تفکر و تدبر در این آیات برای هر انسانی کافی است که وجود پروردگار را درک کند.

وی اظهار داشت: خداوند در این آیه مبارک می‌فرماید، که ما گوشت برخی حیوانات را برای شما حلال کرده‌ایم و وقتی که روی این آیه فکر می‌کنیم می‌بینیم آن بخش که خداوند در بدن حیوان برای انسان حرام کرده است، بر اساس علم پزشکی برای انسان ضرر دارد.

وی همه نعمات‌ بر روی زمین و حرکت و گردش زمین را از دیگر نشانه‌های قدرت پروردگار نام برد و گفت: قطعا اداره این کائنات نیاز به کسی دارد که نیرویی بالاتر از همه نیروها داشته باشد و این امر اگر انسان عاقل و صاحب درک باشد به راحتی وجود خداوند تبارک و تعالی را برایش اثبات خواهد کرد.

ماموستا خدایی با اشاره به ایام هفته استاندار و لزوم توجه به این مهم در جامعه از سوی اقشار مختلف مردم، بیان کرد: استاندارد موجب تامین امنیت سلامت در جامعه می‌شود از این رو فرهنگ‌سازی در این راستا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی گفت: همه ما باید به موضوع استاندارد توجه داشته باشیم، تولید کننده باید تولید استاندارد داشته باشد و مصرف کنندگان نیز باید در زمان خرید به این مهم توجه کنند تا همچنان شاهد توجه به این مسئله مهم در سطح جامعه باشیم.