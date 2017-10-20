۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

کمال خرازی:

نمی‌توانیم به آمریکایی‌ها اعتماد کنیم

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: اگر آمریکایی‌ها برجام را به درستی اجرا می‌کردند و به تعهداتشان پایبند بودند، شرایط دیگری پیش می‌آمد، الان طبیعتاً نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیدکمال خرازی در حاشیه اختتامیه چهارمین دوره مسابقات علوم اعصاب شناختی درباره مطرح شدن «توافق ثانویه» در موضوع هسته ای اظهار داشت: آمریکایی ها می دانند که جمهوری اسلامی روز به روز درحال توسعه نفوذش است و در جهت استحکام نظام و قدرت دفاعی کشور، پیشرفت های قابل توجهی کرده است، بنابراین با این موجودیت مشکل دارد. 

وی گفت: طبیعتاً در میدان حضور واقعی ایران در منطقه نتوانستند جلوی نفوذ ایران را بگیرند و می خواهند به شیوه های دیگری متوسل شوند که از آن طریق پیشرفت جمهوری اسلامی را کنترل کنند. 

وزیر اسبق امورخارجه افزود: وقتی که شما یک بار تجربه کردید و دیدید که چگونه زیر تعهداتشان می زنند، عقل ایجاب می کند که انسان دیگر در این میدان وارد نشود و بحث هایی هم که آنها می کنند، قابل توجه نیست و جمهوری اسلامی در برابر چنین فشارهایی تسلیم نخواهد شد و راه خودش را ادامه خواهد داد. 

خرازی گفت: اگر اینها (آمریکایی ها) برجام را به درستی اجرا می کردند و به تعهداتشان پایبند بودند، شرایط دیگری پیش می آمد، اما الان طبیعتاً ما نمی توانیم به آنها اعتماد کنیم.

