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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۵

با گذشت 3 سال از اجرای آن ؛

طرح جامع حمایت از حقوق معلولان با 90 درصد کسری اعتبار مواجه است

طرح جامع حمایت از حقوق معلولان با 90 درصد کسری اعتبار مواجه است

معاون مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر طرح جامع حمایت از حقوق معلولان با گذشت 3 سال از اجرای آن ، با 90 درصد کسری اعتبار مواجه است.

علی کامیار در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این قانون درسال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی آن مقرر شد سازمان بهزیستی خدماتی را در راستای بهبود کیفیت خدمات به معلولان ارائه دهد.

وی اضافه کرد: این قانون در سال 84 به دلیل کسری اعتبار عملی نشد و درسال 85 نیز به رغم اینکه سازمان بهزیستی حدود 600 میلیارد تومان برای این طرح پیشنهاد داده بود ، فقط 60 میلیارد تومان از سوی دولت مصوب شد.

کامیار ادامه داد: هم اکنون  از طرف سازمان بهزیستی و وزارت رفاه در این رابطه اقداماتی صورت گرفته تا در متمم بودجه 86 کم و کسری برای عملی کردن قانون دنبال شود که در صورت تصویب می توان گفت ، طرح جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 86 عملی خواهد شد.

معاون وزیر رفاه با اعلام اینکه درحال حاضر 5/2 میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قراردارند افزود: 2 میلیو نفر از این افراد جامعه هدف شامل معلولان ، محرومین ،زنان سرپرست خاوار و کلیه اقشار نیازمند و 500 هزارنفر پشت نوبتی هستند.

وی در خصوص اصطلاح مدد جویان پشت نوبتی گفت: با توجه به کسری اعتباری که سازمان بهزیستی کشور دارد، این امر موجب شده عده ای از مددجویان اعم از معلولان و مددجویان در ارتباط با خدمات در پشت نوبت بمانند که این امر نیازمند توجه دولت است.

کامیار به تشکیل شورای سالمندان در کشور اشاره کرد و یادآور شد: این شوراها در جهت حمایت از سالمندان و حمایت های مردمی در دفاع از سالمندان و بهبود وضع کیفی آنان تشکیل شده است و ما با توجه به اینکه از جامعه جوان فاصله می گیریم باید تلاشمان را در جهت بهبود وضع این قشر از جامعه انجام دهیم.

کد مطلب 412044

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